الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 650 كيلو سجق غير صالح للاستخدام الآدمي في الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، التحفظ على كمية قدرها 650 كيلو من مصنعات اللحوم عبارة عن "سجق" داخل محل سلع غذائية بدون بيانات تجارية وبها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها بالأسواق مما تشكل خطرا على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.


وتلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لبيع اللحوم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري والاتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث يقوم بحيازة كميات كبيرة من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، منا تشكل خطراً على صحة المواطنين. 

تم مداهمة المحل والقي القبض علي المدير المسؤول، و بتفتيشه عثر على كمية قدرها 650 كيلو جرام من مصنعات اللحوم عبارة عن "سجق" بدون بيانات تجارية وبها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 460 كيلو من مصنعات اللحوم أنواع مختلفة، داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدون ترخيص غير صالحة للاستخدام الآدمي وبدون بيانات تجارية قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

شرطة ترويج مصنع المواطنين الإسكندرية قسم شرطة تحف الاسواق بيان

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

رضا المجتمع سبب الاستقرار الحقيقى.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى اليوم

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

محامي الفنان رشوان توفيق: «حكم رفض دعوى الشاليهات منصف»

إعادة ترميم فيلم «كرسى توت عنخ آمون» لعرضه بمهرجان الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»