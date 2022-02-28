التحفظ على 650 كيلو سجق غير صالح للاستخدام الآدمي في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، التحفظ على كمية قدرها 650 كيلو من مصنعات اللحوم عبارة عن "سجق" داخل محل سلع غذائية بدون بيانات تجارية وبها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها بالأسواق مما تشكل خطرا على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



وتلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لبيع اللحوم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري والاتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث يقوم بحيازة كميات كبيرة من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، منا تشكل خطراً على صحة المواطنين.

تم مداهمة المحل والقي القبض علي المدير المسؤول، و بتفتيشه عثر على كمية قدرها 650 كيلو جرام من مصنعات اللحوم عبارة عن "سجق" بدون بيانات تجارية وبها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 460 كيلو من مصنعات اللحوم أنواع مختلفة، داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدون ترخيص غير صالحة للاستخدام الآدمي وبدون بيانات تجارية قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.