الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كوريا الجنوبية ضيف شرف مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ23

بوستر مهرجان الاسماعيلية
بوستر مهرجان الاسماعيلية

أعلن المخرج سعد هنداوي، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن استضافة المهرجان هذا العام لدولة كوريا الجنوبية لتكون ضيفة شرف الدورة الـ ٢٣ من المهرجان.

وأضاف هنداوي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ٢٣ من المهرجان والمُقام الآن داخل سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، أنه سيتم عرض ٥ أفلام من كوريا الجنوبية ضمن برنامج المهرجان، على أن يشارك فيلم واحد في المسابقة الرسمية، و٤ أفلام خارج المسابقة، مشيرًا إلى أنهم يعملون في الوقت الحالي على كتابة وطباعة كتيب خاص بالسينما الكورية.

وقررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرج سعد هنداوي، تكريم المخرج عواد شكري، وتكريم المخرج الكبير، خيري بشارة، وذلك تقديرًا لتاريخه السينمائي الحافل.

كما قررت إدارة المهرجان، إقامة ورشة تحريك لأطفال الإسماعيلية على هامش فعاليات الدورة الـ٢٣ من المهرجان.

وتشمل الورش؛ ورشة لأفلام الرسوم المتحركة التقليدية، ورشة رسوم متحركة بتقنية الكات أوت (cutout)، ورشة تحريك عرائس، ورشة فن تشكيلي، ورشة صلصال، ورشة بكسليشن (pixelation). 

وسيشارك في الورش أطفال الإسماعيلية، فئة عمرية من ٦ إلى ١٦ عام، ويشرف على الورش كل من؛ المخرج أسامة أبو زيد، والمخرجة رانيا محمود، ود.لمياء رجائي.

الثقافة كتاب المصرية برنامج كوريا الجنوبية الإسماعيلية كريم تفاصيل ماء فعاليات

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وائل لطفي

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