الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مديري محلين لبيع السجائر المجهولة والأغذية الفاسدة بالإسكندرية

السجائر المجهولة
السجائر المجهولة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط المدير المسئول عن محل لبيع السجائر والخردوات، بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى السلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة. 

وتم ضبط 1500 علبة سجائر أنواع مختلفة، أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وبدون فواتير أو مستندات وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة

كما تمكنت الإدارة من ضبط المدير المسئول عن محل لبيع اللحوم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، والإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث يقوم بحيازة كميات كبيرة من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. 

وتم ضبط كمية قدرها 650 كيلو جرام من مصنعات اللحوم «سجق»، بدون بيانات تجارية وبها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

الإسكندرية المدير المسئول بيع السجائر والخردوات قسم شرطة أول المنتزه السلع أجنبية

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وائل لطفي

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