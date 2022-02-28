محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 1246 حالة تعدٍ على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 141 ألف و198 متر مربع على مستوى المحافظة حتى الآن، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك منذ صدور توجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب.

ومن جانبه أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ "750 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 41405 متر مربع، وعدد 104 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 12735 متر مربع، وعدد 392 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 87058 متر مربع.

كما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 684 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، مع نهاية المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات والتي استمرت لمدة 20 يومًا خلال الفترة من 6 وحتى 26 فبراير الجاري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.



وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 329 حالة تعدي بالمباني على مساحة 32 ألف و 884.5 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 355 حالة تعدي بالزراعة على مساحة 19 فدان و14 قيراط و39 سهم.

وأكد "الفقي" على التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم وغرفة العمليات بالمحافظة؛ لمتابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات بجميع المراكز والمدن والقرى المختلفة، مشيرًا إلى أن الموجة 19 يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث تمت المرحلة الأولى في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي، والمرحلة الثانية في الفترة من 6 إلى 26 فبراير الجاري، وتليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل.