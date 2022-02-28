نيويورك تتخلى عن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بعد تراجع الإصابات

أعلن عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز أن الانخفاض الكبير في الإصابات بفيروس كورونا قد يؤدي إلى رفع تفويضات اللقاح في المطاعم والحانات والمسارح في 7 مارس.

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، ان إعلان عمدة نيويورك جاء بعد وقت قصير من إعلان حاكمة ولاية نيويورك ، كاثي هوشول ، عن خطط لرفع تفويض القناع عن المدارس ، اعتبارًا من يوم الأربعاء.

وقال آدامز إن المدينة سترفع أيضًا تفويض القناع ، الذي يغطي حوالي مليون تلميذ في أكبر نظام مدرسي في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة الي انه إذا استمر الانخفاض في الحالات ، يمكن لمدينة نيويورك رفع التدابير الأخرى في أقرب وقت ممكن في 7 مارس ، بما في ذلك إثبات التطعيمات في المطاعم والحانات والمسارح والأماكن العامة الأخرى.

وقال هوشول: "لقد حان اليوم، الذي نعلن فيه أننا سنرفع متطلبات الأقنعة على مستوى الولاية في المدارس."

وتابع ان تحرك الحاكم يأتي في أعقاب توجيهات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) التي قالت إن معظم الأمريكيين يمكنهم التوقف بأمان عن ارتداء الأقنعة ، بما في ذلك الطلاب في المدارس.

قال هوشول "لهذا السبب أشعر بثقة كبيرة أن هذا هو الوقت المناسب لرفع متطلبات القناع".

وأشار هوشول إلى أن مقاطعات ومدن نيويورك يمكنها الاحتفاظ بتفويضات خاصة بها ولا يزال بإمكان الآباء اختيار إرسال أطفالهم إلى المدرسة في أقنعة.

وأوضحت الصحيفة ان ولاية نيويورك لديها 2.7 مليون تلميذ، وتنطبق القواعد الجديدة أيضًا على الأطفال بعمر عامين فما فوق في مرافق رعاية الأطفال.

وقالت هوشول إن آدامز تمت استشارته قبل إعلانها الإجراءات الجديدة، بينما قال آدامز إن قرار مدارس المدينة لن يأتي حتى يوم الجمعة ، بعد عودة الطلاب من إجازة لمدة أسبوع.

وقال "سنقيم الأرقام ونصدر إعلانا نهائيا يوم الجمعة، وإذا لم نشهد ارتفاعات غير متوقعة واستمرت أرقامنا في إظهار مستوى منخفض من المخاطر ، فستزيل مدينة نيويورك تفويض القناع الداخلي لأطفال المدارس العامة ، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل 7 مارس".