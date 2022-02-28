الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات مقتل الطفلة رودينا فى أبو النمرس بالجيزة

الطفلة رودينا
الطفلة رودينا

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تغيب الطفلة رودينا، والعثور على جثتها بالجيزة، وضبط مرتكبة الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بغياب كريمته (سن 3 سنوات) وفى وقتٍ لاحق تبلغ من الأهالي بعثورهم على جثة طفلة بكامل ملابسها داخل جوال بقطعة أرض فضاء بدائرة المركز، واختفاء قرطها الذهبي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربه منزل- مقيمة بالعقار المواجه لعقار المجنى عليها).

بمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة واستدراجها للمجنى عليها لمنزلها واستولت منها على قرطها الذهبي، وخشية افتضاح أمرها قامت بالاعتداء عليها بكتم أنفاسها مما أدى إلى وفاتها، ثم قامت بوضعها داخل "جوال" وقامت بنقل الجثة لمكان العثور عليها باستخدام مركبة "توك توك"، وأرشدت عن قرط المجنى عليها، كما أمكن تحديد سائق مركبة "التوك توك" الذى أيد اعترافات المتهمة دون علمه بمحتويات الجوال، وأضافت المتهمة بسابقة قيامها بسرقة قرط ذهبى من طفلة أخرى مقيمة بالمنطقة محل الواقعة "لم يتم الإبلاغ بالواقعة"، وتم بمعرفتها ضبط القرط الذهبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الطفلة رودينا الجيزة وزارة الداخلية مركز شرطة أبوالنمرس مديرية أمن الجيزة

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