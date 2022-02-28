الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«MCQ».. يوم لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية في حي المعادي

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه نظمت خدمة شباب الإيبارشية البطريركية، يومًا ترفيهيًا لشبابها بالمعادي تحت عنوان «MCQ»، حيث أن الاختيارات التي يتعرض لها الشاب، ليست فقط في اختبارات الاختيار من متعدد، ولكن في كل موقف، وفي كل يوم، يمر عليه.

بدأ اليوم بلقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حيث دار الحوار حول أهمية الاختيار في حياة الشباب، كما أن عليهم دائمًا اختيار الحياة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه شجع الأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب، على الاشتراك بنشاطها الجديد «Out Of Camp» وهو نشاط للرجال فقط، سيقام بسيوة لمدة أربعة أيام، في الفترة من التاسع، وحتى الثاني عشر من مارس ٢٠٢٢. تلاه تابعت المجموعات المختلفة برنامجها الخاص لإتمام الفقرات.

وكانت قد ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أنه تحت رعاية نّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استضاف الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا، راعيا كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، فعاليات الدورة التكوينية للآباء الدومنيكان، المنظمة بالتعاون مع أسرة القديس توما الأكويني بالمنيا.

جاء ذلك بحضور الأخ عمانوئيل بيزاني الدومنيكاني، والأخ مينا أثناسيوس عبد المسيح الدومنيكاني، وأسرة القديس توما الأكويني. دارت الدورة التكوينية حول أنثروبولوچيا القديس توما الأكويني، كما دار الحديث حول العقل والإيمان، وقراءة وثيقة البابا يوحنا بولس الثاني عن العقل والإيمان، ودور القديس توما الأكويني، وفكره اللاهوتي.

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الحرص على دراسة بعض التعاليم الخاصة بكنيستنا الكاثوليكية، وذلك من أجل الاستفادة من الخبرات المختلفة، علمًا بأن الأب سعيد لوقا، هو مرشد أسرة القديس توما الأكويني بالمنيا.

احب الن يافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية احب الن يافة الأنبا باخوم الأنبا باخوم الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك

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