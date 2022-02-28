بدأت فعاليته بحضور السيسي.. تفاصيل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

بدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، حيث يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

- المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتم تنفيذه على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023.

- استهدف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.

- يسعى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية من بينها ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.

- وضعت الدولة 5 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي ويتضمن ذلك المحور تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات.

- المحور الثاني للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو التدخل الخدمي والذي يتضمن توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان وتأهيل عدد كبير من الطاقم الطبي.

- المحور الثالث لمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وهو التدخل التشريعي فيأتي فيه تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة على عمالة الأطفال.

- تنفذ الدولة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة والذي يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

- سيشمل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعيا وسكانيا وصحيا وثقافيا بما فيها التمكين الاقتصادي للسيدات إضافة إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلًا عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده.

- يعتبر الهدف من المشروع هو تنمية الأسرة المصرية 2021 -2023 هو الارتقاء بخصائص السكان وحتى نرتقي بخصائص السكان يجب أن يكون لدينا تعليم جيد وتغذية جيدة وعلاج جيد، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، واتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.

- تتضمن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة مشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية وإنشاء مجموعة كبيرة من وحدات صحة وتنمية الأسرة.