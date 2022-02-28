الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد توقف أكثر من 15عاما.. وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة المنوفية اليوم

الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم

تفتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم، قصر ثقافة شبين الكوم بعد توقف دام لأكثر من 15 عام والذي كان مقررا له الإفتتاح عام 2011.

وكان قصر ثقافة شبين الكوم قد خضع لعملية تطوير بتاريخ  22/ 7 / 2009، وبدأت عملية إحلال وتجديد وكان مقررا افتتاحه في عام 2011، ولكن نظراً للظروف السياسية التي مرت بها البلاد فقط توقفت الاعمال فترة حتى عام 2014، وبتحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية، بدأت الأعمال مرة اخري عام 2016 وتأخر الافتتاح بعض الوقت لاشتراطات الحماية المدنية وتم الحصول علي إجازة التشغيل في يناير 2022 وانتهى العمل.

وتقدر المساحة الكلية لقصر ثقافة شبين الكوم في المنوفية، بحوالي 3050 مترا مربع تقريباً، بتكلفة الإجمالية للمشروع 56 مليون جنيه ما بين تطوير وتجديد، والمبنى مكون من 3 طوابق، ويحتوي المبنى على قاعة مسرح بمساحة 1200م2 بعدد كراسي 485 كرسي، قاعة سينما بمساحة 800 م2 بعدد كراسي 285 كرسي مجهزة بأحدث أجهزة العرض السينمائي، و متاح بهما كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة "رامب"

والدور الأرضي في قصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية يحتوي على غرفة الأمن والكاميرات وقاعة معارض وجراج وقاعة ندوات، غرف الخدمات ، قاعة المسرح، قاعة السينما، والدور الأول العلوي الثاني يحتوي على قاعة كبار الزوار، المكتبة العامة، نادي المرأة، مكتبة الطفل، مرسم الطفل.

والدور الثاني العلوي داخل قصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية  يحتوي على مرسم الفنون التشكيلية نادي للحرف نادي للعلوم والتكنولوجيا، نادي للهوايات، مكاتب إدارية، وكانت هناك مطالبات عديدة من قبل أبناء محافظة المنوفية بافتتاح قصر ثقافة شبين الكوم والذي يعد مناره ثقافية لأهالي المحافظة

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