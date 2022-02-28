الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات للمتهمين بحيازة جوال حشيش وسلاح ناري بالشرقية

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، صاحب محل سيارات ونقاش بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 150 ألف جنيه لحيازتهما مخدر الحشيش بقصد الاتجار، والحبس 6 أشهر وغرامة ألف جنيه لحيازتهما سلاح ناري "فرد خرطوش"، والحبس لمدة شهر وغرامة 100 جنيه لحيازتهما سلاح أبيض (مطواة)، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد عبدالمنعم دنانة وحسام الدين محمود ابراهيم، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 9673 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة ههيا، ليوم 21 أكتوبر من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط المتهمين: “محمد. م. ع. م”، 38 سنة، صاحب محل عربيات، مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا، و"يحيى. م. ي"، 33 سنة، نقاش، مقيم بدائرة مركز الزقازيق، وذلك حال استقلالهما سيارة، وبتفتيش السيارة عُثر على سلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقتين لذات العيار وسلاح أبيض (مطواة) وجوال بلاستيكي يحتوي على لفافتين لنبات القنب (الحشيش) المخدر ومبلغ من المال وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والسيارة لتسهيل التنقل، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق الشرقية صاحب محل سيارات نقاش السجن المشدد

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وائل لطفي

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