روبرت باتنسون  يتخلى عن جدول أعماله ليتزوج من صديقته

كشف أحد المصادر المقربة للنجم العالمي روبرت باتينسون، أنه قرر تأجيل جدول أعماله بعد الانتهاء من فيلم "باتمان"، وذلك من أجل الزواج من صديقته سوكي ووترهاوس وتكوين أسرة معًا".

وحسبما أفاد المصدر لـ HollywoodLife EXCLUSIVELY من المقرر أن يتفرغ روبرت لإعطاء صديقته اهتمامه الكامل، بينما يتخذ الزوجان الخطوات التالية في علاقتهما الرومانسية التي ظهرت على مدى السنوات القليلة الماضية.

ويتواعد روبرت وسوكي، عارضة الأزياء و الممثلة والمغنية البريطانية، منذ يوليو 2018، لذا يتوقع المقربون من الثنائي أن تكون خطبتهما في القريب العاجل وبشكل رسمي.

وقال مصدر مقرب للعائلة: "يتوقع أصدقاؤه وعائلته خطوبته قريبًا، وكانت أسرته تضغط عليه لخطبتها طول الوقت؛ لأنها بالفعل مثل الابنة بالنسبة لهم، خاصة وهم يرونها تجعل روبرت سعيدًا جدًا".

و أكد المصدر أنهم تحدثوا بالتأكيد عن الزواج وإنجاب الأطفال، وكلاهما بعد انتشار وباء كورونا عالميًا و تجربة الحجر الصحي معًا ومواجهة الوباء معًا، شعروا أنه يمكنهم تجاوز أي شيء ".

يتمتع Rob و Suki بخصوصية كبيرة عندما يتعلق الأمر بعلاقتهما، في الواقع ترددت شائعات عن خطوبتهم في مناسبات قليلة.

و قال روبرت في تصريحات صحفية له: "إذا سمحت للناس بالدخول، فهذا يقلل من قيمة الحب".

وأضاف إذا سألك شخص غريب في الشارع عن علاقتك، فستعتقد أنه أمر و قح للغاية و لكن إذا قمت بوضع جدار فإنه سينتهي بشكل أفضل"

و تابع: " لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لشخص ما أن يسير في الشارع ممسكًا بأيدي بعضه، وهو نفس الشيء عندما أفعل ذلك ويقوم مائة شخص بالتقاط صورته، الخط الفاصل بين الحياة الفنية الشخصية سيختفي و ستصاب بالجنون تمامًا".