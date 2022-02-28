الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوريل: الاتحاد الأوروبى يعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

بوريل
بوريل

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، أن الاتحاد يعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة في إطار المساعدات العسكرية المعلن عنها.

 

وقال بوريل عقب مؤتمر بالفيديو عقده وزراء خارجية دول الاتحاد الأورو بي: "نعتزم توريد الأسلحة، بما فيها طائرات مقاتلة".

 

وقال إن الاتحاد وافق على إرسال مساعدات غير مسبوقة للجيش الأوكراني، بما في ذلك تمويل توريد أسلحة بمبلغ 450 مليون يورو، ومعدات بـ50 مليونا.

 

وأعلن أن "وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على حظر قناة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في دول الاتحاد".

 

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في و قت سابق، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحظر هاتين الوسيلتين الإعلاميتين.

 

وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل: "سنحظر الذراع الإعلامي للكرملين RT، و"سبوتنيك" التابعتين للدولة الروسية في الاتحاد الأوروبي".

 

وأضافت أنه "سيتم كذلك حظر الشركات التابعة لهما".

 

وأكدت مارجريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة RT و وكالة "سبوتنيك" الروسيتين أن حظرهما في الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على نشاطهما، حيث اعتادتا على العمل في ظروف التضييق من "دعاة الحرية".

 

 وفي وقت سابق، قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، اليوم، إنه يجب أن تدرك روسيا أنها ستصبح في عزلة عن المجتمع الدولي. 

 

وأضاف «بوريل» أنه تم استدعاء السفير الروسي في الاتحاد الأوروبي للاحتجاج على العملية ضد أوكرانيا. 

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له، مدينًا الغزو الرو سي لأوكرانيا خلال جلسة مجلس الأمن اليوم. 

 

وأضاف مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن روسيا ستعزل عن المجتمع الدولي، قائلًا: «كما أدرجنا بوتين و لافروف ضمن قائمة العقوبات على روسيا». 

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