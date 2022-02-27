الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد 12 يومًا من البحث.. انتشال جثة شاب غرق أثناء رحلة صيد فى بحيرة توشكى

ارشيفية
ارشيفية

عثرت قوات الإنقاذ النهري بمدينة أبو سمبل السياحية التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم، على جثة شخص غارق ضمن 4 كانوا على متن مركب نيلية أثناء رحلة صيد داخل بحيرة توشكى بمدينة أبو سمبل التابعة لمحافظة أسوان، إثر انقلاب مركب أثناء عملية الصيد ومازال البحث مستمرا عن باقي الجثامين.

وتم إيداع الجثة في المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على جثة أحد الغارقين

وتبين أن جثة الغريق لشخص يدعى «م.ع.ع» من محافظة أسوان.

وانتقل الرائد أحمد عبد الغني رئيس مباحث مركز شرطة مدينة أبو سمبل، لمعاينة الجثمان الذي تم العثور عليه.

أسوان الإجراءات القانونية محافظة أسوان الإنقاذ النهري غرق مركب جثة شخص مدينة أبو سمبل مركب صيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

أصيب بطلقتين.. تطورات حالة مواطن مصرى مصاب بأوكرانيا

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

السيسى يهنئ المصريين بالإسراء والمعراج: ذكرى عطرة تجلَّت فيها رحمة الله بأمّتنا

«قاعة فاضية ومحدش حضر».. «الدستور» تكشف حقيقة زواج «شاروخان قنا» من 4 فتيات (صور)

يوميات الحرب «2».. أين اختفى الجيش الأوكراني «انهيار أم خداع»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»