بعد 12 يومًا من البحث.. انتشال جثة شاب غرق أثناء رحلة صيد فى بحيرة توشكى

عثرت قوات الإنقاذ النهري بمدينة أبو سمبل السياحية التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم، على جثة شخص غارق ضمن 4 كانوا على متن مركب نيلية أثناء رحلة صيد داخل بحيرة توشكى بمدينة أبو سمبل التابعة لمحافظة أسوان، إثر انقلاب مركب أثناء عملية الصيد ومازال البحث مستمرا عن باقي الجثامين.

وتم إيداع الجثة في المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على جثة أحد الغارقين

وتبين أن جثة الغريق لشخص يدعى «م.ع.ع» من محافظة أسوان.

وانتقل الرائد أحمد عبد الغني رئيس مباحث مركز شرطة مدينة أبو سمبل، لمعاينة الجثمان الذي تم العثور عليه.