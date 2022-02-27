الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد التموين اليوم.. مصر تنتج نحو 10 ملايين طن من القمح محليا

وزارة التموين
وزارة التموين

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، عددا من الأنشطة فى مختلف القطاعات نستعرضها فى التقرير التالي:-  

-«عشماوى»: مصر تنتج ما يقرب من 10 ملايين طن من القمح محليا

أكد دكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار القمح ارتفعت من 240 دولارا للطن في بداية فبراير إلى 371 دولارا اليوم.
https://www.dostor.org/3727043


- بالأرقام.. نتائج حملات «حماية المستهلك» في 14 محافظة خلال أسبوع
شن جهاز حماية المستهلك العديد من الحملات لضبط الأسواق في 14 محافظة، بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر.

https://www.dostor.org/3727137


- بدء تطبيق منظومة الصرف السلعى الجديدة ببورسعيد الثلاثاء

كشف مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تطبيق منظومة الصرف السلعي الجديدة بمحافظة بورسعيد اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق الأول من مارس، بعد نجاح تجربة الاستعاضة الإلكترونية للسلع التموينية بمحافظة الأقصر، وتلافي جميع المعوقات أمامها.
https://www.dostor.org/3727757

 

-«التموين» تضيف سلعة جديدة لقائمة منظومة البطاقات

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء المقبل، صرف مقررات شهر مارس لأصحاب البطاقات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ تمويني، حيث يحصل كل مستفيد على سلع مجانية من قائمة المنظومة التموينية بقيمة 50 جنيها حتى المستفيد الرابع بالبطاقة، بينما يحصل الفرد الخامس على سلع بقيمة 25 جنيها.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إضافة سلعة جديدة إلى قائمة المنظومة التموينية التي تضم 26 سلعة، وهي المكرونة زنة 500 جرام، لتصبح 27 سلعة مقارنة بالشهر الماضي، مع استمرار حذف سلعتي الدقيق بنوعيها الورقي، والعبوة البلاستيكية.

https://www.dostor.org/3727725
 

حماية المستهلك مباحث التموين التجارة الداخلية الرقابة الإدارية بطاقات التموين البطاقات التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك وزير التموين والتجارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

أصيب بطلقتين.. تطورات حالة مواطن مصرى مصاب بأوكرانيا

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

السيسى يهنئ المصريين بالإسراء والمعراج: ذكرى عطرة تجلَّت فيها رحمة الله بأمّتنا

«قاعة فاضية ومحدش حضر».. «الدستور» تكشف حقيقة زواج «شاروخان قنا» من 4 فتيات (صور)

يوميات الحرب «2».. أين اختفى الجيش الأوكراني «انهيار أم خداع»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»