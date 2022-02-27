حصاد التموين اليوم.. مصر تنتج نحو 10 ملايين طن من القمح محليا

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، عددا من الأنشطة فى مختلف القطاعات نستعرضها فى التقرير التالي:-

-«عشماوى»: مصر تنتج ما يقرب من 10 ملايين طن من القمح محليا

أكد دكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار القمح ارتفعت من 240 دولارا للطن في بداية فبراير إلى 371 دولارا اليوم.

https://www.dostor.org/3727043



- بالأرقام.. نتائج حملات «حماية المستهلك» في 14 محافظة خلال أسبوع

شن جهاز حماية المستهلك العديد من الحملات لضبط الأسواق في 14 محافظة، بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر.

https://www.dostor.org/3727137



- بدء تطبيق منظومة الصرف السلعى الجديدة ببورسعيد الثلاثاء

كشف مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تطبيق منظومة الصرف السلعي الجديدة بمحافظة بورسعيد اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق الأول من مارس، بعد نجاح تجربة الاستعاضة الإلكترونية للسلع التموينية بمحافظة الأقصر، وتلافي جميع المعوقات أمامها.

https://www.dostor.org/3727757

-«التموين» تضيف سلعة جديدة لقائمة منظومة البطاقات

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء المقبل، صرف مقررات شهر مارس لأصحاب البطاقات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ تمويني، حيث يحصل كل مستفيد على سلع مجانية من قائمة المنظومة التموينية بقيمة 50 جنيها حتى المستفيد الرابع بالبطاقة، بينما يحصل الفرد الخامس على سلع بقيمة 25 جنيها.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إضافة سلعة جديدة إلى قائمة المنظومة التموينية التي تضم 26 سلعة، وهي المكرونة زنة 500 جرام، لتصبح 27 سلعة مقارنة بالشهر الماضي، مع استمرار حذف سلعتي الدقيق بنوعيها الورقي، والعبوة البلاستيكية.

https://www.dostor.org/3727725

