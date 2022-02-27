وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض «سمبوزيوم المرأة والحياة» بمهرجان أسوان (صور)

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة معرض "المرأة والحياة"، الذي يشارك فيه 20 فنان من عدة دول ومنها مصر والكويت والعراق وفلسطين وقطر.

وأقام المعرض ندوة بعنوان "الوعي والتغيير المجتمعي"، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان والكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان، والدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان.

وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض «سمبوزيوم المرأة

وقالت عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، إن وزيرة التضامن الاجتماعي لها باع كبير في التنمية ولها إسهامات عديدة في مجال المجتمع المدني قبل أن تصبح وزيرة، ونحن سعداء بوجودها معنا اليوم في الدورة السادسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وأضاف السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: قمنا بالتواصل مع الوزارة قبل المهرجان بفترة كثيرة وبادرت الوزيرة د. نيفين القباج بدعم مسابقة أفلام ذات أثر، لأنها أفلام تستهدف قضايا المجتمع وتحمست للفكرة والمهرجان لانه يهتم بقضايا المرأة وأشكرها علي اهتمامها بالتعاون مع المهرجان.

واستكمل الحديث الكاتب الصحفي حسن أبو العلا قائلا: مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يتعاون هذا العام مع وزارات الثقافة والسياحة والتضامن، ونحن سعداء بوجودهم معنا كشريك في دورة المهرجان السادسة هذا العام.

وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض «سمبوزيوم المرأة

وقالت القباج: “شرفت بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة د، وسط نجوم وصناع الفن علي المستوي المصري والعربي والعالمي، فالفن يؤثر ويقدم رسالة تنموية راقية ويترك أثر في المجتمع، وأشكر المهرجان وإدارته علي دعوتهم الكريمة لنا، وسيستمر التعاون بيننا وبين المهرجان، وشرفت بما شاهدته اليوم من فعاليات وما يقدمه المهرجان من رسائل وسعيدة بالحضور الكبير للمهرجان وتأثيره بين أهالي محافظة أسوان”.

ووجهت الوزيرة الشكر للمشاركين في صناعة الفنون ودعمها.. وأوضحت أن الفن له علاقة مباشرة بغزو العقل دون أن نسمح له بذلك، فهناك مشاهد في السينما والدراما لاتزال عالقة في وجداننا وعقولنا خاصة المتعلق منها بالرسائل الوطنية.. فالفنان جندي من جنود التغيير والدولة المصرية تبحث عن حياة كريمة لمواطنيها ويمكن أن يحدث ذلك من خلال أفلام تترك أثر في المواطنين فالثقافة والفنون وسيلة رئيسية لتكوين الخبرات، والتعليم الحديث يستخدم الفنون في توجيه رسائله التعليمية، وفي الحرب كانت تستخدم الحبوب ونغماتها لتحفيذ الجنود .

وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض «سمبوزيوم المرأة

وقالت وزيرة التضامن: "نحن بحاجة لمعرفة كيفية إحداث تغيير وخلق عالم أكثر عدلاً ومساواة، وفي وزارة التضامن أنتجنا أكثر من 70 فيلماً بين القصير والوثائقي، فالفن ليس قاصر علي الترفيه فقط ولكنه يرصد حال المواطن فمن منا يستطيع أن ينسي مشهد فؤادة وعتريس في فيلم شيء من الخوف أو محمود المليجي في فيلم الأرض وغيرها من الأفلام التي أثرت فينا وشكلت وجداننا، وللفن دور كبير في التأثير بالحضارات وهو ما رأيناه منذ الفراعنة علي الجدران ويجب أن يتم توظيف الفن لتحقيق التنمية.

وأضافت: “قمنا بإنشاء فرق للكورال بدور الأيتام ومسرح لذوي الإعاقة ليعبروا عن نفسهم وكل هذا أثر بشكل إيجابي في تفكيرهم ويحفز روح الرقي للحفاظ علي المجتمع وعاداته، والإعلام كذلك له دور كبير في التأثير علي الشباب والأطفال ويقرب بين الشعوب، وهذا أمر لم يكن يحدث بشكله الحالي في الماضي ولم تعد فاللغة لم تعد عائق في تأثير الفنون بالمجتمع”.

وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض «سمبوزيوم المرأة

واستكملت الحديث قائلة: أنا سعيدة بوجودي في أسوان وصعيد مصر لما لمسته من طيبة بين الأهالي وأشكرهم علي استضافتهم لنا، فأسوان مدينة تعرض تاريخ كبير وهي بوابة مصر الجنوبية وأشكر صناع المهرجان علي تفكيرهم في إقامة المهرجان بصعيد مصر بعيد عن العاصمة، فهذا يساهم بجزء كبير في تنمية الدولة، فالفن لغة مشتركة تتجاوز الحدود السياسية والإقليمية واشكر كل الدول العربية التي حرصت علي المشاركة في فعاليات المهرجان فالفن والمجتمع كلاهما يؤثر علي الآخر، وأنا عاشقة للسينما والفنون التي تنتصر للمجتمع وتفيد أفراده وتزيد من وعيهم تجاه القضايا الاجتماعية التي نعيشها.

وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض «سمبوزيوم المرأة

وختمت وزير التضامن حديثها قائلة: “أتمني أن تدعم الجمعيات الأهلية الفنون وأن تستخدمها في التأثير علي المجتمع وخلق حالة من الوعي بقضاياه والتصدي لمشكلاته وطرح حلول لها، وسأكررها للمرة الثانية الفن يغزونا دون أن نعلم فهو القوي الناعمة التي تستطيع أن تؤثر في بناء الإنسان ووجدانه وعقله، ونحن بحاجة للتغير من إجل التنمية عبر المجتمع المدني، وعلينا اكتشاف المواهب بقري ونجوع مصر وتسليط الضوء علي مواهبهم من خلال منظمات المجتمع المدني، وفي النهاية أتوجه بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة علي المجهود الذي تبذله الوزارة في محافظات وقري مصر عبر جولات الفرق الموسيقية والفنانين التشكيليين والمسرح، والقيادة السياسية تهتم بالفنون وتدعمهاوأشكر د. عزة كامل كذلك علي اهتمامها بالفن والتغيير من خلال المجتمع عبر فن يثير الأمل فينا ويساعدنا علي البناء فالفن قادر علي تجاوز الحدود”.

وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض «سمبوزيوم المرأة

ويهدف السمبوزيوم لإلقاء الضوء على المساحة المشتركة ما بين الفن التشكيلي والسينما من خلال المزج ما بين اللون والصورة بالإضافة إلى طبيعة المكان الذي يقام على أرضه مهرجان أسوان وهي المدينة التي جمعتنا بين التاريخ والحضارة والفن والطبيعة الساحرة.