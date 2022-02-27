تأجيل محاكمة متهم بابتزاز طالبة بنشر صورها للمرافعة

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكي، ومحمد سراج الدين، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود، تأجيل محاكمة المتهم بتهديد وابتزاز طالبة بنشر صور ومقاطع مصورة لها مقابل مبالغ مالية، لجلسة الأربعاء 2 مارس للمرافعة وسماع أقوال الشهود، ومواجهة المتهم بالمجني عليها.

أحداث القضية رقم 17008 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة ثان الزقازيق، المقيدة برقم 2566 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب الزقازيق عندما اتهمت النيابة العامة المتهم أحمد م ع ع، 27 سنة، طالب بكلية الهندسة وصاحب شركة إعلانات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية، بالابتزاز الإلكتروني للمجني عليها طالبة بكلية الطب البيطري، مقيمة بمحافظة الأقصر.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم وعلى إثر علاقة عاطفية فيما بينه وبين المجني عليها وتعرفهما على بعضهما البعض عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحصل الأخير على صور ومقاطع فيديو تسجيلية خاصة بالمتهمة لما بينهما من علاقة عاطفية، وحال نشوب خلافات بينهما هددها بتلك المقاطع والصور لأجل التحصل منها على مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك الصور والمقاطع، وتمت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.