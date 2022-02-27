الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريقين بسبب مخلفات بأوسيم وإمبابة دون إصابات

حريق
حريق

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقين مخلفات بمناطق أوسيم وإمبابة دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغين منفصلين بنشوب حريقين أحدهما مخلفات خردة بشارع بشتيل بمنطقة أوسيم، والآخر بمخلفات زراعية بشارع سيدي إسماعيل الإمبابي من شارع المحطة بمنطقة إمبابة.

وتعاملت القوات مع البلاغين وجرى الدفع بسيارتي إطفاء لكل حريق وتمت محاصرة النيران دون وقوع إصابات.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية بشارع بشتيل منطقة أوسيم منطقة إمبابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

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