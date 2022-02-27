السيطرة على حريقين بسبب مخلفات بأوسيم وإمبابة دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقين مخلفات بمناطق أوسيم وإمبابة دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغين منفصلين بنشوب حريقين أحدهما مخلفات خردة بشارع بشتيل بمنطقة أوسيم، والآخر بمخلفات زراعية بشارع سيدي إسماعيل الإمبابي من شارع المحطة بمنطقة إمبابة.

وتعاملت القوات مع البلاغين وجرى الدفع بسيارتي إطفاء لكل حريق وتمت محاصرة النيران دون وقوع إصابات.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.