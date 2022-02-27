مسرب من محطة رافع الضبعة.. إصابة 40 شخصًا إثر اختناقهم بغاز الكلور

أصيب منذ قليل، 40 شخص أثر اختناقهم بغاز الكلور والذي تم تسريبة محطة رافع الضبعة ( البلد )، وتم علي الفور نقلهم إلي مستشفي الضبعة المركزي.

وحصلت الدستور علي أسماء المصابين وهم "منصور احمد شعیب، اسامة عبد الرازق انور، فيبيان مجدي حليم، اسراء محمد الجبالي، محمد محمود محمد البسيوني، محمد الصافي عبده، محمود احمد سعید، مصطفی احمد سعید، احمد عاطف راضی، سعید محمد سعید، عاطف عبد الوانيس قاسم، شریف جمعة ابو بكر، عواطف رمضان عبد العزيز، زین رامی محمد صبری، مروة احمد فؤاد، صلاح حسین محمد، مبروك يادم عبيدة، سلیمان مرعى عبد العاطي "



كما أصيب " محمد مصطفى عبده، عاطف محمد حسین، عبد الستار مفتاح عبد المولى، عماد الدين على عبد الجواد، حسن محمد حسنی، قطب صبحی سعد، سعید احمد ابو ورد، مومن محمد مراجع، منصور أبو بكر عثمان، كمال مسعد الحو، محمد محمود عبد الواحد، خالد عبد الرحمن قاسم، عبدالله عبد الجليل صقر، ابراهیم اسبيتة عبد الرازق، عطيه عبد الوانيس قاسم، اسامه عبد الرحمن زايد، غنيوة عاطف يحيى، عبد الرازق ناجی هاشم، احمد مقبول زیدان، سلیم حسنی سالم، محمد سامي عبد المجيد، تامر موسى عوض " .



وقام الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي بإجراء الإسعافات اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة وتم خروج بعض الحالات.



وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، في بيان اعلامي سابق لها صدر اليوم، انه أثناء عملية إنزال اسطوانات الكلور من شاحنة النقل فى محطة رافع الضبعة ( البلد ) بوسط مدينة الضبعة تبين وجود تسريب لغاز الكلور في أحد الاسطوانات.



وأضاف بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن أسفر عن ذلك انتشار الغاز بالموقع المحيط بها وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية والإسعاف والتعامل مع الاسطوانة المسربة للغاز من خلال فريق عمل مدرب من العاملين بالشركة.

وأشار البيان إلي احتواء التسريب واعدام الاسطوانة بغرفة إعدام مخصصة مؤكد على عدم وقوع اية خسائر فى الأرواح او خسائر مادية عن الحادث سوى بعض إصابات طفيفة لعدد من العاملين وتم اسعافه على الفور وخروجهم من المستشفى.