الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سائق ينجو من موت محقق على كوبرى أكتوبر

حادث
حادث

أنقذت العناية الإلهية قائد سيارة من الموت المحقق إثر تصادم سيارة برصيف طريق أكتوبر تجاه العجوزة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة برصيف. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث وتبين وقوع حادث أعلى كوبري أكتوبر نزلة العجوزة.

وبإجراء التحريات تبين اصطدام سيارة برصيف بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى اصطدام السيارة بالرصيف تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كوبري أكتوبر حادث تصادم الادارة العامة لمرور الجيزة الأجهزة الأمنية الإدارة العامة لمرور

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وائل لطفي

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