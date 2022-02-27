الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 كيلو بانجو تحبس 4 عاطلين في القليوبية

بانجو
بانجو

قررت نيابة الخانكة في القليوبية حبس 4 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لممارستهم نشاطاً إجرامياً بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من ذات العيار، بمنطقة الخانكة.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بحيازتهم كمية من نبات البانجو المخدر، وسلاحين ناريين "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات من ذات العيار.

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز بقيام تشكيل عصابى باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وعلى الفور تم تقنين الإجراءات وانتقلت أجهزة الأمن ونجحت في ضبط كلا من "م س م" 36 سنة عاطل و"ف ع ر" 33 سنة عاطل و"م ف ص" 32 سنة عاطل و"ع ع ا" 35 سنة عاطل مقيمين دائرة المركز وبحوزتهم 2 سلاح نارى "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات من ذات العيار، و5 كيلو من نبات البانجو المخدر، وسلاح أبيض "سنجة"، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمولة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

واعترف المتهمون بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن تجارتهم الأثمة والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الخانكة القليوبية حبس 4 عاطلين منطقة الخانكة مدير أمن القليوبية

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وائل لطفي

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