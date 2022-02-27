«الهلال الأحمر الإماراتي» يعلن جهوده الإنسانة لمساعدة اللاجئين في الأردن

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جهودها الإنسانية وبرامجها الإغاثية، للحد من تداعيات سوء الأحوال المناخية على حياة اللاجئين في الأردن.

وأكد محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، أن هذه المساعدات تأتي ضمن برنامج حملة الشتاء التي تنفذها الهيئة في إطار توجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، لمساعدة المتأثرين من موجات البرد والأحوال المناخية في 26 دولة حول العالم، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الإماراتية

وأوضح "الفلاحي"، إن هيئة الهلال الأحمر كثفت منذ حلول فصل الشتاء برامجها لمساندة المستهدفين في مختلف المدن و المناطق الأردنية، وتعتمد استراتيجيتها لمساندة الأشقاء السوريين على تعزيز الجهود التي تضطلع بها المملكة الأردنية الهاشمية في تخفيف معاناة اللاجئين وتحسين ظروفهم الإنسانية، ودعم المبادرات التي توفر رعاية أكبر لهم في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمعيشية بصورة عامة.

وتابع أنه امتد التوزيع إلى اللاجئين خارج المخيمات والذين يقطنون مع أقاربهم أو تستضيفهم عائلات أردنية، وخصصت الهيئة نسبة كبيرة من هذه المساعدات للشرائح الضعيفة من أصحاب الهمم وكبار السن والأطفال، لحمايتهم من تداعيات انخفاض درجات الحرارة وشدة البرودة والحد من تفشي أمراض الشتاء بينهم.

ولفت أمين العام لهيئة الهلال الأحمر ، أنه تم تقديم المزيد من المساعدات الشتوية التي يستفيد منها أكثر من 120 ألف شخص في عدد من المحافظات الأردنية، وتضمنت المساعدات أجهزة التدفئة والأغطية والبطانيات والملابس الشتوية إلى جانب الطرود الغذائية ومستلزمات الأطفال، وأضاف أن وفد الهيئة بالتعاون مع إدارة المخيم الإماراتي الأردني، قوافل إغاثية يومية إلى الأحياء الأردنية ومخيمات اللاجئين على الحدود السورية الأردنية بهدف تأمين احتياجات اللاجئين من الغذاء والكساء والمأوى.

وأشرف وفد الهلال الأحمر الموجود على الساحة الأردنية على توزيع المساعدات على المتأثرين من تداعيات فصل الشتاء من الأشقاء الأردنيين، إلى جانب اللاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني في مريجيب الفهود والمخيمات الأخرى المنتشرة في الأردن، ويضطلع الوفد بعدد من المهام الإنسانية الأخرى في مقدمتها تفقد أوضاع المتأثرين واللاجئين والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها على وجه السرعة.