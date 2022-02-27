الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

عارضات أزياء عربيات على مدرجات أسبوع الموضة في ميلانو ٢٠٢٢

عرض أزياء
عرض أزياء

كانت عارضة الأزياء السعودية اللبنانية من بين أسطول العارضين الذين سافروا للمشاركة في نهاية هذا الأسبوع من أسبوع الموضة في ميلانو.

وانضمت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال والمؤثرة العراقية ديما الأسدي، ومدونة الموضة زينب الحلو، حيث قدمت أزياء تكرم المرأة الثورية والأصيلة والمرموقة.

ارتدت عارضات الأزياء العباءات والفساتين القصيرة والماسية والبدلات، حيث تألقت بدر بفستان من التول الأحمر الغامق مع تقويرة على شكل قلب وتفاصيل لؤلؤية وكشكشة ، مع حذاء كعب أحمر متناسق.

شاركت بدر صوراً للحدث ولحظات من وراء الكواليس مع متابعيها البالغ عددهم 1.2 مليون متابع على انستجرام.

وقالت: "ما زلت لا أصدق أنني سرت على مدرج إليزابيتا فرانشي في أسبوع الموضة في ميلانو" ، إلى جانب مقطع فيديو يُظهر البروفات.. يا لها من تجربة مجنونة.. ممتنة للغاية وشكر للأشخاص الذين يقفون وراء هذا الإنتاج المذهل".

هلال كانت ترتدي ثوبًا أخضر بطول الأرض مع شق يصل إلى الفخذين وتطريز بالأحجار الكريمة حول الرقبة، ونشرت صورًا لمتابعيها البالغ عددهم 3.5 مليون متابع على انستجرام قائلة إنه لشرف أن أفتتح العرض.

ووصفت الأسدي  التي ارتدت فستانًا أسود قصيرًا مزينًا بالترتر وسترة سوداء، العرض بأنه "لا يُنسى".

قالت لمتابعيها البالغ عددهم مليون متابع: "الكثير من الحب لجميع أفراد عائلتي على انستجرام، لن أكون حيث أنا اليوم لولا حبك المستمر ودعمك".

كما شاركت المدونة المصرية التركية الحلو هذه اللحظة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث كتبت "حدث هذا"، إلى جانب صور لها.

وكتبت في منشور آخر: "في تلك الكواليس توجد نساء من جميع أنحاء العالم، جميعًا معًا بلا حدود، هذا هو العالم الذي أريده.. لا حرب".

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، افتتحت عارضة الأزياء الفلسطينية بيلا حديد عرض Fendi لخريف وشتاء 2022 بفستان شفاف تحت سترة من الفرو في اليوم الأول من أسبوع الموضة في ميلانو.

يعود أسبوع الموضة في ميلانو  الذي يستمر حتى يوم الاثنين بجدول كامل لعروض الأزياء الشخصية، بعد توقف دام عامين من الأفلام القصيرة وألعاب الفيديو والأسماء الغائبة.

عارضة أزياء أسبوع الموضة في ميلانو ٢٠٢٢ زينب الحلو أزياء بيلا حديد

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وائل لطفي

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