الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل توفي أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة عامل توفي أثناء التنقيب عن الآثار في مركز أخميم، وتسليم الجثة لذويها.

ولقى عامل يبلغ من العمر 31 عامًا، مصرعه أثناء قيامه بالعمل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل عامل آخر بدائرة مركز أخميم، حيث انهارت عليه حفرة دائرية بعمق 11 متر بصالة المنزل.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بإنهيار حفر على عامل أثناء قيامه بأعمال التنقيب عن الآثار.

وبالفحص، تبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بانهيار حفرة على شخص بمنزل دائرة مركز أخميم.

وتبيَّن أنه أثناء قيام المدعو (خالد ك أ.) - 31 سنة - عامل ويقيم بذات الناحية بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل ملك المدعو (حسن أ. ع. م.) - 19 سنة - عامل ويقيم بذات الناحية "تم ضبطه".

المنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والخرسانة بمساحة 120 مترًا، وانهارت حفرة دائرية عليه بعمق حوالي 11 مترًا وبقطر 1.5 متر بصالة المنزل.

النيابة العامة في سوهاج التنقيب عن الآثار عامل مركز أخميم التنقيب

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وائل لطفي

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