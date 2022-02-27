الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق وتشميع 4 مقاهي خلال 24 ساعة

إغلاق وتشميع 4 مقاهي
إغلاق وتشميع 4 مقاهي

قال علاء بهنسي، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 4 مقاهي وكافيهات خلال 24 ساعة، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى مصادرة 16 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وناشد محافظ الغربية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدًا استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.

إغلاق تشميع مقاهي كافيهات الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

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