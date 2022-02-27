تركيب جهاز منظم أحادي لحالة كورونا تعاني من انقطاع بالضفيرة الكهربائية ببورسعيد

أعلن مستشفى النصر العام التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جديد يضاف لقسم كهرباء القلب، وذلك لمريضة مصابة بڤيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن القسم نجح في تركيب جهاز منظم أحادي "VVI" لحالة إيجابي كورونا كانت تعاني من انقطاع بالضفيرة الكهربائية.

وتم إجراء القسطرة مع أخذ كافة التدابير الوقائية التي من شأنها حماية الأطقم الطبية من إمكانية انتقال العدوى من المريضة، الذي لم تمنع إصابتها بفيروس كورونا من تلقيها العلاج وفقاً لأعلى الممارسات الطبية.



و قام بإجراء التركيب الدكتورة عزة قتة استشاري كهروفيسيولوجيا القلب بمستشفى النصر التخصصي ، والدكتور محمد عطا استشاري كهروفيسيولوجيا القلب بمستشفى النصر التخصصي، بالتعاون مع فريق طبي ماهر من تمريض وفنيين أشعة قسطرة مستشفى النصر التخصصي، آية العاصي، ومنال عبدالله، وعبدالرحمن عيادة، وتمريض قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي، ومحمد الشافعي فني قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي.