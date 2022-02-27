الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زورت أختام جهات أمنية.. محاكمة أمينة السجل المدني بالغردقة 14 مارس

ارشيفية
ارشيفية

حددت محكمة استئناف قنا جلسة 14 مارس المقبل، لنظر أولي جلسات محاكمة أمينة السجل المدني السابقة بالغردقة و 2 آخرين، وذلك أمام محكمة الجنايات بالبحر الأحمر، بتهمة تزوير خطابات تغيير محل الإقامة لعدد من المواطنين بالغردقة مقابل مبالغ مالية.

وكان المستشار علاء فرج المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، قد قرر حالة أمينة السجل المدني السابقة بالغردقة لمحكمة الجنايات،بتهمة تزوير خطابات تغيير محل الإقامة.لعدد من المواطنين بالغردقة وشمل القرار 2 من المتهمين الآخرين.

تفاصيل القضية

وكشفت تفاصيل القضية ان امينة سجل مدني قسم ثان الغردقة تم إلقاء القبض عليهم وذلك بتهمة التزوير في خطابات الإقامة الصادرة من الأجهزة الأمنية وبيعها لطالبي تغيير محل الاقامة لمدينة الغردقة، وذلك باستخدام أختام مقلدة منسوبة لأجهزة الأمن المختصة بذلك.
 وكانت مباحث الأحوال المدنية بالبحر الأحمر قد ألقت القبض على أمينة السجل المدني بقسم ثان الغردقة و 2 آخرين من خارج السجل المدني، بتهمة التزوير في خطابات الإقامة الصادرة من الأجهزة الأمنية، وبيعها لطالبي تغيير محل الاقامة لمدينة الغردقة وذلك باستخدام أختام مقلدة منسوبة لأجهزة الامن المختصة بذلك الأمر، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واحالة المتهمين للنيابة لاستكمال التحقيقات.

نتائج التحقيقات والتحريات

وكشفت التحقيقات والتحريات الخاصة بالواقعة قيام المتهمة "ح .ع"، وتعمل أمانة السجل المدني بقسم ثان الغردقة بمشاركة سائق تاكسي، وعاطل بالتزوير في خطابات الإقامة الصادرة من الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر باستخدام أختام مقلدة ومزورة لهذه الجهات، وذلك للمواطنين الراغبين في استخراج بطاقات رقم قومي مدون بها الاقامة بمدينة الغردقة وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم وبعد فحص عدد من خطابات الإقامة المرفقة، باستمارة استخراج بطاقات الرقم القومي تبين أن هذه الخطابات مزورة وموقع عليها من أمينة السجل المدني، وتم التحفظ على هذه الخطابات.

 وأضافت التحريات وجود عدد من المواطنين استخرجوا بطاقات رقم قومي للإقامة بالغردقة، بخطابات مزورة خلال الفترة الماضية وتم إلقاء القبض على المتهمة الرئيسية وتمكنت أجهزة الأمن بقنا بالتنسيق مع أمن البحر الأحمر من القبض على المتهم الثاني الهارب وإحالته للنيابة بالإضافة إلى أحد الوسطاء.

وكشفت التحريات عن أن إجمالي الخطابات المزورة يترواح ما بين 100 إلى 200 خطاب، وأن المبالغ على كل خطاب تتراوح ما بين 2000 إلى 3 آلاف جنيه.وتم تحريز المضبوطات، وإرفاقها في المحضر، وتباشر نيابة الغردقة التحقيقات مع المتهمين حتى تم قرار حبسهم والتجديد لهم ثم اخلاء سبيلهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

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وائل لطفي

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