تمهيدًا لدخول كييف.. القوات الروسية تطوق مدينتى خيرسون وبيرديانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها تحاصر مدينة خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.

وتابعت الدفاع الروسية "إن القوات الروسية طوقت تماما مدينتي خيرسون وبيرديانسك بجنوب أوكرانيا وسيطرت على بلدة هينيشيسك ومطار بالقرب من خيرسون.

فما أهمية تلك المدينتين.. وهل تتأهب القوات الروسية لدخول كييف.. وهل يغير استقبال أوكرانيا للمقاتلين الأجانب المعادلة؟

مدينة خيرسون وأهميتها..

تعد خيرسون مدينة هامة في جنوب أوكرانيا.

خيرسون هى عاصمة مقاطعة خيرسون أوبلاست.

تعد خيرسون ميناء هاما على البحر الأسود ونهر دنييبر، وأيضا مركزا هاما لصناعة بناء السفن.

كما تعد ذات أهمية اقليمية في جنوب أوكرانيا والإدارية والصناعية والمركز الثقافي للمنطقة خيرسون.

وتعد واحدة من أفضل المدن في أوكرانيا بشأن الوضع البيئي.

تضم تلك المدينة 77 مدرسة ثانوية بالإضافة إلى 5 كليات، وهناك 15 مؤسسة للتعليم العالي.

يوجد بها العديد من المعالم السياحية التاريخية منها كنيسة سانت كاترين التى بنيت في ثمانينيات القرن الثامن عشر، وتحتوي على قبر الأمير بوتيمكين.

يوجد بها منارة ادزيوجول وهى هيكل صممه "في جي شاخوف" عام 1911.

مدينة بيرديانسك وأهميتها كميناء بحرى..

هي مدينة في مقاطعة زابوريزكا في أوكرانيا.

يبلغ عدد سكانها حوالي 117752 نسمة.

تعد منتجع بحري ومناخي ذو أهمية وطنية، بالإضافة إلى ميناء بحري كبير يطل على مضيق كرتش.

مضيق كيرتش هو بوابة العبور إلى بحر آزوف من البحر الأسود، وهو شريان الحياة الاقتصادية لأوكرانيا، لأنه يسمح للسفن التي تغادر مدينة ماريوبول الساحلية بالوصول إلى البحر الأسود

ويتم من خلال ميناء بيرديانسك تصدير الحبوب والصلب، واستيراد الفحم.

تأهب القوات الروسية لدخول كييف..

وتسعى القوات الروسية للسيطرة على العاصمة كييف والمدن الرئيسية في البلاد.

وفى خطوة جديدة لتنفيذ خطتها، دخلت القوات الروسية مدينة خاركيف، وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا من حيث المساحة والسكان، وهي العاصمة القديمة، وأكبر مركز صناعي وثقافي وعلمي في البلاد.

وأكد رئيس مجلس إدارة الدولة في خاركيف أن القوات الروسية دخلت المدينة ويتم التعامل معها.