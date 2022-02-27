قناة «مدرستنا» تقدم درساً جديداً لـ«علوم 2 إعدادي»

بثت قناة «مدرستنا 2» للمرحلة الإعدادية فيديو شرح لدرس جديد «الحركات الاهتزازية»، لمادة العلوم للصف الثاني الإعدادي.

وقالت القناة: «ما قانون الزمن الدوري؟ وما معنى أن الزمن الدوري يساوي 5 ثواني؟. أعزائنا طلاب الصف الثاني الإعدادي، هيّا نتعرّف على إجابات هذه الأسئلة وأسئلة أخرى، وذلك من خلال الفيديو التالي في درس الحركات الاهتزازية، مادة العلوم».

https://www.facebook.com/MadrasetnaPreparatory/videos/1959317854274829

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