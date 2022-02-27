اليوم.. مؤتمر صحفي لأبطال مسرحية «هامليت بالمقلوب» بمسرح السلام

يقام في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لأبطال وصناع العرض المسرحي "هاملت بالمقلوب" وذلك علي مسرح السلام بشارع القصر العيني.

وأجرى فريق عمل مسرحية "هاملت بالمقلوب" خلال الفترة الماضية عدد من البروفات التحضيرية للعمل المقرر افتتاحه خلال ايام على خشبة مسرح السلام.

أبطال مسرحية هاملت بالمقلوب

مسرحية “هاملت بالمقلوب” يشارك فيها عدد من نجوم الفن على رأسهم النجم خالد الصاوي والفنان عمرو القاضي، والفنان أيمن الشيوي، والفنان خالد محمود، والفنانة سمر جابر، والفنانة نهاد سعيد، والفنان محمد الخيام وباقة من الوجوه الجديدة.

وقال مخرج العمل في تصريحات صحفية مسبقة، إن العمل لا يتناول الدين بأي شكل من الأشكال، لكنه يوضح من المتحكم في السلطة بالعالم أجمع، ومن يدفع ثمن ذلك التحكم، وهم الشعوب المتمثلة في شخصية “هاملت”، وقال: إن مهارة مؤلف العمل تكمن في أنه اختصر كل تلك المعاني والمفاهيم في ساعة واحدة فقط، فأنا أرى أنه مؤلف سابق عصره.

تفاصيل العرض المسرحي هاملت بالمقلوب

مسرحية مأخوذة عن رواية “هاملت” للكاتب العالمي ويليام شكسبير، ويناقش صراعات الإنسان والصعوبات والتحديات التي يواجهها في العصر الحديث وهي من تأليف الدكتور سامح مهران ومن إخراج مازن الغرباوي.

“هاملت بالمقلوب” من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، ويشارك في بطولتها عدد من النجوم الشباب ومن بينهم كل من الفنان عمرو القاضي، أيمن الشيوي، خالد محمود، سمر جابر، ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية و السينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف الدكتور سامح مهران، ديكور وإضاءة الدكتور صبحي السيد، تأليف موسيقي الدكتور طارق مهران، أزياء الدكتورة مروة عودة، مابينج رضا صلاح، إخراج مازن الغرباوي.