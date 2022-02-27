إقبال كبير على التصويت المبكر للاستفتاء الدستوري في بيلاروسيا

ذكرت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا اليوم الأحد، أن الإقبال على التصويت المبكر للاستفتاء الدستوري في بيلاروسيا بلغ 42.93% من الناخبين المؤهلين.

وأوصت اللجنة لوكالة أنباء بيلتا البيلاروسية، أن ما يقدر بـ 44.98% من الناخبين استفادوا من فرصة التصويت المبكر في بريست أوبلاست، و43.60% في فيتيبسك أوبلاست، و02 .49% في جوميل أوبلاست، و42.59% في غرودنو أوبلاست، و43.31% في مينسك أوبلاست، و44.40% في موغيليف أوبلاست، و34.75% في مينسك.

واتجه البيلاروسيون اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت على الدستور الجديد حيث تم إنشاء حوالي 5510 مراكز اقتراع في بيلاروسيا، بما في ذلك 217 في المصحات ودور الاستراحة والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأخرى، وكذلك 12 في الوحدات العسكرية.

كان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قد أعلن على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 9 أغسطس 2020، عن ضرورة إضفاء تعديلات على الدستور.

وأبدى استعداده للتنازل عن جزء من صلاحياته لصالح فروع السلطة الأخرى، وذلك من أجل الحفاظ على الشكل الرئاسي للحكومة مع توسيع صلاحيات الحكومة ورفع استقلاليتها في اتخاذ قرارات تخص صلاحية السلطة التنفيذية.

كان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قد أعلن على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 9 أغسطس 2020، عن ضرورة إضفاء تعديلات على الدستور.

وأبدى استعداده للتنازل عن جزء من صلاحياته لصالح فروع السلطة الأخرى، وذلك من أجل الحفاظ على الشكل الرئاسي للحكومة مع توسيع صلاحيات الحكومة ورفع استقلاليتها في اتخاذ قرارات تخص صلاحية السلطة التنفيذية.

وأبدى استعداده للتنازل عن جزء من صلاحياته لصالح فروع السلطة الأخرى، وذلك من أجل الحفاظ على الشكل الرئاسي للحكومة مع توسيع صلاحيات الحكومة ورفع استقلاليتها في اتخاذ قرارات تخص صلاحية السلطة التنفيذية.