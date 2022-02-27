رحلة نجيب محفوظ الوثائقية في ضيافة قصر ثقافة الإسماعيلية.. اليوم

يقيم بيت الشعرالعربي، بمركز إبداع الست وسيلة، بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة من مساء اليوم، أمسية جديدة تحت عنوان "شعراء أم كلثوم وعبد الوهاب" .

تأتي الأمسية بمناسبة ذكري ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والتي تحل في 13 مارس من كل عام حيث ولد في 1889، وكذلك ذكري وفاة كوكب الشرق أم كلثوم والتي غادرتنا في الثالث من فبراير 1975

يتحدث في الأمسية من المبدعين والنقاد: الشاعر والناقد شعبان يوسف، الشاعرعبد الحكم العلامي، الشاعر والإذاعي السيد حسن، والشاعر السيد أبو الليف.

ــ رحلة نجيب محفوظ الوثائقية بقصر ثقافة الإسماعيلية

في سياق متصل، يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، في السادسة من مساء اليوم أيضا، أمسية جديدة من أمسيات منتدي الثقافة والإبداع، وذلك في قصر ثقافة الإسماعيلية، ويحمل عنوان "نجيب محفوظ .. رحلة وثائقية" .

وتتضمن الفعالية افتتاح معرض يضم ( 40 ) لوحة تجمع بين المسيرة الوظيفية والثقافية لأديب نوبل نجيب محفوظ، ويعقب المعرض ندوة يتحدث فيها طارق الطاهر، ويديرها دكتور شعيب خلف أمين عام أقليم القناة وسيناء الثقافي، وبحضور الكاتب محمد نبيل رئيس الإقليم .

وكان منتدي الثقافة والإبداع الذي ينظمه قطاع الصندوق، قد أقام عدد من الفعاليات خلال شهر ديسمبر الماضي في إطار الإحتفال بالذكري 110 علي ميلاد نجيب محفوظ، منها معرضا وثائقيا ويضم إهداءات بخط يد نخبة من رجال الثقافة والسياسة بمتحف نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب، كما شهد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية معرض "بختم النسر.. وثائق وظيفية"، واستعراض وثائق تمثل مراحل مختلفة من حياة نجيب محفوظ الوظيفية، كما أقيمت ندوة بعنوان "محفوظ بين الوثيقة والرواية" ، كما شهدت مكتبة مصر العامة ببورسعيد معرض "نجيب محفوظ.. رحلة وثائقية" والذي حقق نجاحا لافتا .

جدير بالذكر أن منتدي الثقافة والإبداع يهدف إلي مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، للمساهمة الفاعلة في استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، حيث يتخذ المنتدي أكثر من شكل منها: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة والحفلات الفنية.

ــ حفل شباب الغناء العربي بقصر بشتاك

كما يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم، حفله الشهري لدعم الموهوبين من الأصوات الذهبية الذين تم اكتشافهم بمسابقة الصوت الذهبي علي مدار خمس دورات سابقة .

يأتي حفل هذا الشهر احتفالا بذكري ميلاد الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي والذي ولد في الرابع من مارس عام 1923، واثري الساحة الفنية بأكثر من 1500 لحن واغنية ، وغني له كبار المطربين في فترة الخمسينيات والستينيات .

الحفل بقيادة المايسترو دكتور مدحت عبد السميع، ويشارك في الحفل من الأصوات الذهبية: وليد الليثي، مادونا مجدي، وبمشاركة الفنانة سارة مجدي، ويقومون بغناء "شباكنا ستايره حرير" ، "ايه هو دا" وغيرها من أغاني محمد الموجي بالإضافة إلي أغاني الزمن الجميل ومنها "مضناك" ، "أهو دا اللي صار" وغيرها .

