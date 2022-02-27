"فن التواصل العائلي" و"الصديق وغريب الأطوار" علي طاولة مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية في العاشرة من صباح اليوم الأحد، من خلال مكتبة الطفل، محاضرة بعنوان "فن التواصل العائلي"، وذلك على هامش برنامج محاضرات أولياء الأمور الموجه لأولياء الأمور والمهتمين بسن الطفولة.

تلقي المحاضرة الدكتورة باكينام بولند استشاري الصحة النفسية، وذلك بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات C.

ــ مناقشة كتاب "ضد التاريخ" في بيت السناري

في سياق متصل، يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم أيضا، لقاء مفتوح مع الكاتب الصحفي مصطفي عبيد، لمناقشة كتابه "ضد التاريخ .. تفنيد أكاذيب السلطة وتبديد أوهام الشعب"، والصادر مؤخرا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، ويناقش الكتاب الباحث الدكتور شريف شعبان.

هذا وتعقد الندوة التي تنظمها مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار من خلال إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، وتتناول الكتاب الذي يقدم قراءات وافتراضات مختلفة للتاريخ، حيث يطرح فيه الكاتب العديد من التساؤلات حول بعض الشخصيات المؤثرة، كأسطورة الزعيم الاستثنائي مصطفى كامل، والوجه الآخر للسياسي المخضرم إسماعيل باشا صدقي، كما يتناول الكتاب جريمة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بشكل تفصيلي.

يحاضر في الندوة مؤلف الكتاب مصطفى عبيد؛ باحث التاريخ وخريج قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، والذي يشغل حاليًا منصب مدير تحرير جريدة الوفد المصرية التي تصدر عن حزب الوفد، وقد صدر له خمسة دواوين شعرية قبل أن يتجه إلى كتابة الرواية ويتخصص في كتابة الرواية التاريخية إلى جانب كتابة السيرة، ووصلت أعماله إلى نحو 20 عملا ما بين الشعر والأدب والترجمات والكتب وأبرزها كتابه: سبع خواجات.. سير رواد الصناعة الأجانب في مصر.

ــ الصديق، وغريب الأطوار، والأخرق.. غدا بمكتبة الإسكندرية

كما تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، بالتعاون مع معهد دراسات البحر المتوسط بمؤسسة البحوث والتكنولوجيا، في السابعة من مساء غد الأثنين، محاضرة أونلاين بعنوان "الصديق، وغريب الأطوار، والأخرق .. إلى أيِّ مدًى أثَّرت شخصيات الفلاسفة في مصير التعليم السكندري والأثيني؟"

يلقي المحاضرة الدكتور إدوارد ج. واتس أستاذ كرسي ألكيفياديس فاسيلياديس، وأستاذ التاريخ بجامعة كاليفورنيا، سان دييجو. تلقى المحاضرة باللغة الإنجليزية عبر تطبيق زووم .

غالبًا ما يواجه مؤرخو الفلسفة صعوبةَ تمييز التأثيرات النسبية لأفكار الفلاسفة القدماء وأفعالهم. فكثيرًا ما تكون أفكار هؤلاء المفكرين مستقلة، بعيدًا عن شهوانية الفيلسوف وشخصيته أو تطوره الفكري بمرور الوقت. تتناول المحاضرة الجذب بين الناس، والأفكار، والسياق الاجتماعي في أواخر العصر القديم في أثينا والإسكندرية، وتبحث في الطريقة التي أثرت بها الشخصيات العبقرية في مصير المدارس الأفلاطونية الحديثة في المدينتين أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الميلاديين.

وتعتبر مكتبة الإسكندرية ساحة للتعبير عن التعددية الثقافية، تشغلها حرية الرأي والتعبير، وتعزيز التعددية والتنوع، وتقديم كل جديد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتفاعل مع العالم الرقمي والفنون المختلفة والبحث الأكاديمي جنبًا إلى جنب مع وظيفتها الأصلية بوصفها مكتبة، فتحوي الكتاب والدورية والمخطوط؛ خدمة للقارئ العام، والمتخصص على السواء.

