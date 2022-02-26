الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انفصاليو أوكرانيا: انفجار مستودع وقود شرقي البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انفجر مستودع وقود في المناطق الانفصالية شرقي أوكرانيا، وفقا للمتمردين الذين تدعمهم موسكو.

وأعلن الانفصاليون، مساء اليوم السبت، في إقليم لوهانسك أن النيران اندلعت في 200 طن من وقود الديزل.

ولم تتضح في البداية أسباب الانفجار في بلدة روفينكي، ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة.

وأفاد الانفصاليون بسقوط ضحايا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وأظهر مقطع فيديو تم نشره على تطبيق تيليجرام ارتفاع ألسنة اللهب لأمتار ووهجا يضىء فى السماء وسط الظلام ليلا.

وشنت روسيا الخميس، حربا على أوكرانيا وبدأت عمليات عسكرية على عدة مناطق أوكرانية وهو ما يمثل ذروة تصاعد التوترات الروسية مع أوكرانيا والغرب خلال الفترة الأخيرة.

 وتدور المواجهات منذ صباح اليوم السبت في كييف بين القوات الأوكرانية والروسية من أجل السيطرة على العاصمة الأوكرانية، وسط تقارير بأن الجزء الأكبر من القوات الروسية يبعد الآن 30 كيلومترا عن قلب كييف.

وأمرت روسيا السبت، قوّاتها بالتقدّم "من كافة الاتجاهات" في أوكرانيا بينما فرضت كييف حظرا شاملا للتجوّل بعد معارك في العاصمة أُجبر خلالها الجنود الروس على التراجع.

 وأعلن مسؤولون أوكرانيون مقتل 198 مدنيا، بينهم ثلاثة أطفال، فيما هزّت أصوات الانفجارات كييف التي اختبأ سكانها في أنفاق المترو والأقبية.

وأعلنت موسكو أنها أطلقت صواريخ كروز على أهداف عسكرية وأنها "ستوسّع الهجوم من كافة الاتجاهات" بعدما اتّهمت أوكرانيا بـ"رفض" اجراء مفاوضات.

من جانبها، أعلنت بلدية كييف، حظرا للتجول حتى الساعة الثامنة صباح الاثنين (6:00 بتوقيت غرينتش) مع استمرار المعارك في وسط العاصمة الأوكرانية، في اليوم الثالث من الهجوم الروسي.

وقالت البلدية في بيان إن "حظر التجول في كييف يبدأ السبت في الساعة 17:00 (15:00 بتوقيت غرينتش) حتى الاثنين الساعة 08:00"، مضيفة أن جميع الموجودين في الشوارع خلال هذه الفترة "سيعتبرون أعضاء في مجموعات من المخربين الأعداء".

الغزو الروسي لأوكرانيا انفجار مستودع وقود اقليم لوهانسك الانفصاليون سقوط ضحايا

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وائل لطفي

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