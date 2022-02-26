السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عودة القوة الضاربة.. شيكابالا يقود الزمالك أمام الوداد المغربي

جريدة الدستور

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي ستنطلق في التاسعة مساءً على استاد المركب الرياضي "محمد الخامس" بالدار البيضاء.


وضم التشكيل كلًا من:
محمد أبوجبل في حراسة المرمى
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي
خط الوسط : إمام عاشور – يوسف أوباما – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو
خط الهجوم : سيف الجزيري.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:- محمد عواد – محمد عبدالغني – محمد أوناجم – إسلام جابر – محمد عبدالشافي – حازم إمام – عمر السعيد – عبدالله جمعة – رزاق سيسيه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

«أزمة قلبية سبب وفاتها».. أشرف زكي: تحديد موعد جنازة جالا فهمي فور عودة جثمانها

عودة القوة الضاربة.. شيكابالا يقود الزمالك أمام الوداد المغربي

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

وزير الرى: تجمد مفاوضات سد النهضة حاليًا بسبب التعنت الإثيوبي

أفشة بديلًا.. شريف وعبدالقادر يقودان هجوم الأهلي أمام صن داونز

الأرصاد تحذر من شبورة مائية الأيام المقبلة.. وهذه درجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

محطة تل أبيب

المزيد

القتال فى كييف.. كيف تقاوم القوات الأوكرانية الهجمات الروسية؟

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية