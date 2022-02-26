عودة القوة الضاربة.. شيكابالا يقود الزمالك أمام الوداد المغربي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي ستنطلق في التاسعة مساءً على استاد المركب الرياضي "محمد الخامس" بالدار البيضاء.



وضم التشكيل كلًا من:

محمد أبوجبل في حراسة المرمى

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور – يوسف أوباما – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم : سيف الجزيري.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:- محمد عواد – محمد عبدالغني – محمد أوناجم – إسلام جابر – محمد عبدالشافي – حازم إمام – عمر السعيد – عبدالله جمعة – رزاق سيسيه.