الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية لـ بني سويف ضمن «حياة كريمة»

ينظم معهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية مجانية لمحافظة بني سويف وذلك في الفترة من ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ إلى ٣ مارس ٢٠٢٢ وذلك بقرى محافظة بني سويف وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

وتأتي هذه القوافل بناء على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات ورئيس الحملة، إن هذه القوافل تأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان ومعهد الأمصال واللقاحات ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

وفي سياق متصل؛ قال الدكتور مصطفى فاضل إن هذه القافلة سوف تقوم بالفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي بصفة خاصة وباستخدام السائل المنوي لطلائق ذات صفة خاصة وباستخدام سائل منوي لطلائق ذات صفات وراثية متميزة في إنتاج اللحوم والألبان وذلك مساهمة في تحسين سلالات من الأبقار والجاموس لدي المربي والفلاح كما تقوم القافلة بعمل ندوات إرشادية ودورات تدريبية لشباب الأطباء البيطريين بفرض التعريف والتدريب علي كل ماهو جديد في مجال التناسليات الحيوانية والتغذية وتشخيص وعلاج الأمراض التناسلية للحيوانات خاصة في القرى الأكثر احتياجا.

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ٦ دورات تدريبية في مجالات التغذية المختلفة، بالمحطات البحثية المختلفة.

وقال الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بنشر ثقافة التغذية السليمة والمجالات المرتبطة بها.

وأضاف عرفات أن البرامج التدريبية شملت، موضوعات الأهمية الصحية والتغذوية لمحاصيل الحبوب ومنتجاتها، حيث تم استعراض الأهمية الصحية والتغذوية لمحاصيل الحبوب ومنتجاتها وأوجه الاستفادة المثلى منها وتقليل الفاقد مع التركيز على حبوب الشعير ومدى إمكانية الاستفادة منه كبديل جزئى لدقيق القمح فى بعض المنتجات الغذائية بهدف تقليص العجز فى القمح ورفع القيمة الغذائية للمنتجات المدعمة.