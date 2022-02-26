إزالة 3 حالات تعد ورفع 93 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، السبت، 3 حالات بالبناء المخالف العشوائي علي الأراضي الزراعية، كما كثفت من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتزامن مع حملات إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة بالقري التابعة لها وتمكنت من رفع 93 طن مخلفات وصيانة 20 كشافًا كهربائيًا.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

وقال عادل عوض، رئيس الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، إن الوحدة المحلية بالقرية تمكنت تحت إشراف مصطفى الدبيكى نائب رئيس المركز والمدينة من إزالة حالتين بناء مخالف للقانون 119 على أراضي زراعية بمساحة 90 مترًا بقرية طوة، التابعة للوحدة المحلية بطوخ الخيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون بحضور قسم التنظيم والمتغيرات والإزالات.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

وأضاف رئيس القرية أن عامل البيئة بالقرية واصل أعمال النظافة اليومية برفع 20 طن قمامة ومخلفات من قرية طوه؛ حفاظًا على البيئة وحياة المواطنين.

أوضح أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى أحمد الغربية أن قسم التنظيم والإزالات بالوحدة المحلية بالقرية قام بردم أساسات بقرية طهنشا بمساحة 12 سهمًا خارج الحيز العمراني فى المهد، بحضور رئيس القرية ومسئول التنظيم والإزلات والمتغيرات والجمعية الزراعية، كما تم تجريف وتسوية مصرف منسافيس الملغى بقرية بنى أحمد، كما تم إرسال قلاب لقرية دير عطية لرفع القمامة والمخالفات بالقرية، كما تم رفع نقاط التجمع بتوجيهات من رئيس الوحدة وتم رفع 11 طنًا من القمامة والمخلفات بنقطة تجمع بنقاط التجمع داخل الوحدة بمعدات الوحدة ضمن خطة الوحدة للنهوض بالمنظومة.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

وأشار محمد رمضان، رئيس الوحدة المحلية بقرية البرجاية، باستمرار أعمال النظافة ورفع 30 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع قري البرجاية ودماريس وصفط اللبن التابعة للوحدة المحلية بالبرجاية ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة كورونا.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

أضاف رئيس القرية أنه تمت صيانة أعمدة الإنارة وصيانة 20 كشافًا كهربائيًا بالقرية لتيسير حركة سير المواطن والحد من انتشار الحوادث المرورية ليلًا.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

وأكد محمد محمود، رئيس الوحدة المحلية بالقرية تلة، أن قسم البيئة واصل أعمال النظافة المكثفة وقام برفع 20 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والقرى التابعة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كوفيد-19.