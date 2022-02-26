السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي: دعمنا القطاع الصحي في مصر بـ27 مليون يورو

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، إن الاتحاد الأوروبي ينفذ العديد من المشروعات الخدمية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه يهدف إلى أن تحقق هذه البرامج والمشاريع تحقيق الطموحات الحكومية. 

وأضاف برجر- خلال لقائه بالصحفيين شاركت فيه "الدستور"- أن الاتحاد الأوروبي أنفق نحو ٢٧ مليون يورو في تمويل القطاعات الصحية بمصر، مشيرا إلى أنه سوف يتم بحث الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي الخاصة بالسكان لتمويل المشروعات. 

وتابع أن هناك تعاونًا وثيقًا مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الثقافة، مشيرًا إلى أن خطط رؤية مصر ٢٠٣٠ طموحة لتحقيق تطلعات الشعب.

واستكمل: "نحن سعداء إلى تحقيق هذا التغيير عن المرأة في أسوان، ونحن تحدثنا عن منظمي الورش في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن استمرار الدورات، وسنبحث عن وجود معدات تصوير حديثة لمخرجي الأفلام". 

وبشأن الوضع في أوكرانيا، أوضح برجر أنه كان هناك اجتماع لرؤساء البلدان، وصدر بيان من ٢٧ دولة، لكن للأسف دخلت القوات الروسية إلى كييف، مؤكدًا أن تأثير الأزمة الأوروبية ساهمت في زيادة الأسعار وأثرت بالسلب على الأسواق العالمية، وفي مجال الغاز أيضًا. 

سفير الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي مصر كريستيان برجر التنمية المستدامة

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وائل لطفي

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