السبت 26 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمات بالمدن الجامعية بكفر سعد

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية، سواء في التغذية والإسكان والرعاية الطبية والاجتماعية.


جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى أجراها الدكتور جمال سوسة، اليوم، بالمدن الجامعية بكفر سعد ببنها، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطلاب يرافقه الدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.


واطمئن رئيس جامعة بنها، خلال جولته على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب داخل المدن الجامعية، كما تفقد المطابخ، المطاعم، مخازن الأغذية، بالإضافة الى متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين داخل المدن الجامعية. 

 

وفى سياق متصل افتتح  "سوسة" المهرجان الإرشادي الثاني عشر لجوالات جامعة بنها بمركز إعداد القادة بمشتهر، تحت شعار "معا نبني".


وأكد، أن جامعة بنها حريصة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية في اطار رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة من طاقات الشباب في كل المجالات.


وخلال المهرجان دعا رئيس الجامعة الطلاب بالمشاركة في كل الأنشطة الطلابية باعتبارها غذاءً للعقول وحافزًا للتفوق الدراسي، كما أنها تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.
وقال رئيس الجامعة إن مشاركة الفتيات فى المهرجان الإرشادي الثاني عشر للجوالات يحمل رسالة للمجتمع الجامعى ولكل المسئولين بأن طالبات جامعة بنها قادرات على تحمل المسئولية وأنهن قيادات في المستقبل.

جامعة رئيس جامعة المدن الجامعية رئيس جامعة بنها الاجراءات الوقائية والاحترازية خدمة متميزة سلامة الطلاب مخازن الأغذية

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وائل لطفي

النخبة والناس

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