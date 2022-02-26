السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أمير كرارة عن علاج سمير صبري على نفقة الدولة: «شكرًا سيادة الرئيس»

امير كرارة
امير كرارة

أعرب الفنان أمير كرارة عن سعادته وفخره الشديد بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة.

وشارك كرارة، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، بيان نقابة المهن التمثيلية لشكر الرئيس على هذا التصرف، وعلق قائلًا: "شكرًا سيادة الرئيس".

وكان الفنان سمير صبري، علق عن حالته الصحية، قائلًا: "سأجري عملية دقيقة في القلب، وبقالي سنة ونص بتعالج من حاجات كيماوية والمسألة تعبت أوي".

وتابع سمير صبري، خلال تصريحات متلفزة: "ادعيلي أمُر بالأزمة اللي أنا فيها دي، عمري ما تأخرت على حد، وأوقفوا جنبي وساعدوني في علاجي".

واستكمل سمير صبري: "بيزورني كل ما يخطر على بالك، وإيمي ودنيا سمير غانم، مفيش يوم مش بيعدوا عليا في المستشفى، وبقية الشلة بتاعة الدفعة، حسين فهمي وميرفت أمين".

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