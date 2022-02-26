حكيم يحذف صور صفحته الرسمية عبر «فيسبوك».. هل يقلد عمرو دياب؟

حذف النجم الشعبي حكيم صور صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشكل مفاجئ، حيث أصبحت الصفحة بدون صورة غلاف أو صورة شخصية له.

وتساءل الجمهور ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب حذف حكيم الصور، وهل تم اختراق صفحته الرسمية من قبل مجمهولين، أم فعل ذلك لتصدر محركات البحث والتريند على غرار الهضبة عمرو دياب، والذي فاجئ جمهوره الأيام الماضية بحذف كافة الأغنيات الخاصة به من موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»؟

آخر حفلات حكيم الغنائية

أحيا النجم حكيم السبت الماضي واحدة من أنجح حفلاته، بمناسبة الاحتفال السنوي لبنك "الإمارات دبي الوطني"، إذ قدّم عددًا من أغنياته، وسط تفاعل استثنائي، الذي ظل يردد أغانيه ويرقص خلال الحفل.

ويعد حكيم من الفنانين الأكثر طلبًا في سوق الحفلات الغنائية في مصر، لما يحظى به من شعبية ضخمة، إضافة لحضوره وأدائه القوي على المسرح.

وقدم حكيم، خلال الحفل، مجموعة من أغنياته على مدار مشواره الممتد منذ ثلاثة عقود، وهو الأمر الذي أضفي نوعًا من المتعة والترفيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما قدم أيضًا مجموعة من أغنيات ألبومه الأخير، ومنها: "الراجل الصح، قلبى يا ناس، سيبونا فى حالنا، ليلة بمبى، والجارسون، ورقصونى، وآه بحبه، والموضة السنة دي، والصعيد يا دولة.

آخر أعمال المطرب حكيم الغنائية

وطرح النجم الشعبي حكيم الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم «كله راح»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي أول أعماله الغنائية في عام 2022.

وطرح في شهر أغسطس الماضي أغنية "الناس السهرانين"، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي شفيق كارم، والملحن تامر حجاج، والموزع الموسيقي ميدو مزيكا.

كلمات أغنية “الناس السهرانين”

الناس اللي مزاجهم عالي وفي أحلى خيال

لو شافهم واحد مضايق بيروق في الحال

الناس اللي مزاجهم عالي وفي أحلى خيال

لو شافهم واحد مضايق بيروق في الحال

اللي بيحلى اليوم بيهم من قلبنا بنحييهم

ده اللي بيحلى اليوم بيهم من قلبنا بنحييهم

وسلام وتحية كمان ليهم ونقول موال

الناس، الناس السهرانين

للصبح الصبح مبسوطين

الناس، الناس السهرانين

للصبح الصبح مبسوطين

يا ليل يا عيني

يا اللي إنتوا مسهركم الهوى

حلوين في عيني

صباحي هنكمل سوى

يا ليل يا عيني

يا اللي إنتوا مسهركم الهوى

حلوين في عيني

للصبح راح نسهر سوى

صباحي هنكمل سوى

الناس، الناس السهرانين

للصبح الصبح مبسوطين

الناس، الناس السهرانين

للصبح الصبح مبسوطين.