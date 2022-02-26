السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمركز المتغيرات المكانية والجيومكانية بديوان المحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لمتابعة مستجدات العمل داخل مركز المتغيرات المكانية والجيومكانية بديوان عام  المحافظة، وذلك بحضور  مستشار المحافظة للمساحة، ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة،  والتخطيط العمراني.

واستعرض المحافظ عددا من ملفات عمل مركز المتغيرات المكانية والجيومكانية ،  متابعا ٱخر تطورات العمل فيما يتعلق برصد الاشغالات والتعديات على أراضي وأملاك الدولة، فضلا عن مستجدات العمل في تعديل المخطط الاستراتيجي والتفصيلي لمحافظة بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان بأن المحافظة من أولى محافظات مصر في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية ،مشيرا بأن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات أو مخالفات  بشكل دقيق ، مما يساعد في رصد مخالفات البناء أوالتعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين، بما يتماشى مع توجهات الدولة بإزالة جميع المخالفات على أملاك الدولة ومنع عودتها مرة أخرى.

وفي شأن آخرعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمحطة تسمين الماشية جنوب المحافظة.

واطلع محافظ بورسعيد على الإجراءات المتبعة بالمحطة لضمان تحقيق أفضل مستوى من  تربية الماشية، مؤكدا أن المحطة حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية.

يذكر أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر، والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاءالمدينة، وساهمت في تحقيق الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر و تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية بطاقة 10 آلاف رأس ماشية.

تعديات إشغالات مخالفات عادل مكان تسهيل منع ملاك

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النخبة والناس

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