«الأرثوذكسية» تبدأ صوم الكبير لمدة 55 يومًا الإثنين

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبيربعد غدًا الأثنين 28 فبراير الجاري ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور وعيد القيامة المجيد والذي تحل في 23 أبريل المقبل.

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

إغلاق الأديرة

وأصدرت عدد من الأديرة القبطية غلق أبوابها أمام الأقباط، تزامنًا مع بدء الصوم الكبير و الذي يبدأ في 28 فبراير ويستمر لمدة 55 يومًا، كإجراء كنسي متبع إذ يتفرغ الرهبان للصلاة والتعبد والتسابيح خلال فترة الصوم الكبير.

إذ أعلن دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج إغلاق أبوابة أمام الزوار خلال فترة الصوم الكبير.

وقال الأنبا أولوجويوس أسقف ورئيس الدير في بيان له: يٌغلق دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين أبوابه أمام الأقباط خلال الصوم الكبير في الفترة من يوم الأثنين وحتي الخميس، أمام الرحلات والتجمعات والزيارات، مؤكدًا أن الدير يفتح ابوابه ايام الجمعة والسبت والأحد أمام الزائرين.

ومن جهته ، أعلن دير الأنبا باخوميوس بالأقصر والمعروف بدير الشايب في وقت سابق، عن إغلاق أبوابه أمام الأقباط والزوار طيلة فترة الصوم الكبير الذي يبدأ الاثنين المقبل، وقال الأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر، والمشرف على الدير، ومجمع رهبان الدير، "يعتذر الدير عن استقبال الزوار كافة بما فى ذلك الرحلات والأفراد وأسر الأباء الرهبان، طوال فترة الصوم الكبير باستثناء أيام الجمعة ، السبت ، الأحد من كل أسبوع".

وأضاف أسقف عام إيبارشية الأقصر، سوف يكون الدير مفتوح خلال هذه الأيام الثلاثة للزيارة ونوال البركة، دون السماح بالمبيت نهائيا بدون أي استثناءات رجاء الالتزام بكل قواعد الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي.

ومن جهته أعلن دير مارجرجس بالرزيقات الأقصر عن اعتذاره عن عدم استقبال الزوار خلال فترة الصوم الكبير، وقال الدير في بيان له، "يعتذر دير مارجرجس بالرزيقات عن استقباله للزوار طوال أيام الأسبوع خلال فترة الصوم الكبير، ولا يوجد أي استثناءات".

وكان دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، قد أعلن عن غلق أبوابه أمام الأقباط بدء من يوم الإثنين، وحتى عيد القيامة المجيد الذي يحل في أبريل المقبل.

وقال الدير في بيان له برئاسة الأنبا دانيال أسقف ورئيس الدير، يعتذر دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن عدم استقبال الزوار كافةً بما في ذلك الرحلات والأفراد وراغبي قضاء فترة خلوة.

فيما قالت مٌصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أديرة الراهبات تغلق أبوابها نهائيًا خلال فترة الصوم الكبير على أن تفتح أبوابها في 26 إبريل، عقب انتهاء الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، مضيفًا أنه من أبرز تلك الأديرة دير القديس أبي سيفين بمصر القديمة للراهبات، ودير الأمير تادرس بحارة الروم، ودير مارجرجس بحارة زويلة ودير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي، وذلك في إطار حرصهم على أداء الخلوات الروحية طوال فترة الأصوام.