السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوب مصر لدى الإتحاد الإفريقي يشارك في زيارة ميدانية إلى جنوب السودان

زيارة مجلس السلم
زيارة مجلس السلم والأمن الأفريقي لجوبا

شارك السفير دكتور محمد جاد، سفير مصر لدي إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، في المهمة الميدانية التي قام بها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إلى جنوب السودان في الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري.

وهدفت الزيارة إلى الإعراب عن تضامن الاتحاد الإفريقي مع شعب وحكومة جنوب السودان، والتعرف على آخر تطورات تنفيذ اتفاق السلام المنشط وحث كافة الأطراف على الوفاء بالالتزامات الواردة به.

لقاء رئيس جنوب السودان 

واستقبل الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي، حيث تطرق اللقاء إلى إجراءات تنفيذ اتفاق السلام الشامل والتحديات التي لا تزال تواجه عملية تطبيقه.

وتضمنت الزيارة لقاءات مع النائب الاول لرئيس الجمهورية، الدكتور رياك مشار، ونواب رئيس الجمهورية وأعضاء حكومة جنوب السودان وآليات مراقبة وتقييم تنفيذ اتفاق السلام المنشط.

سفير مصر خلال زيارته إلى جنوب السودان

وأجرى وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي زيارة ميدانية إلى ولاية جونجلي ومنطقة بيبور الكبري للتعرف على الأوضاع الأمنية والإنسانية على الأرض.

تقدير المساعدات المصرية

وتضمنت اللقاءات ممثلي الشباب والمرأة والقيادات القبلية والمحلية هناك، حيث أعرب الأهالي والقيادات عن تقديرهم للمساعدات المصرية المقدمة للمنطقة ورغبتهم في مساعدة مصر لهم في التغلب على مخاطر الفيضانات المتكررة، وذلك عن طريق تطهير القنوات والمجاري المائية المحلية لمنع تجمع الفائض من المياه.

والتقى السفير المصري وزير الخارجية الجنوب سوداني ماييك دينج، حيث أعرب وزير خارجية جنوب السودان عن تقديره للعلاقات المصرية الجنوب سودانية وللدعم المصري المقدم لجنوب السودان في مختلف المجالات، مؤكدا تطلعه لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة.

مصر مندوب مصر جنوب السودان الاتحاد الافريقى محمد جاد سلفاكير سفير مصر لدى إثيوبيا

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وائل لطفي

النخبة والناس

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