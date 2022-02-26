جامعة الأزهر تسلم عقود لـ 192 وحدة سكنية بأسيوط الجديدة لأعضاء هيئة تدريس

سلمت جامعة الأزهر فرع أسيوط عقود لعدد 192 وحدات سكنية بوقع 8 عمارات بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة، والتى كان قد سبق إعلانها وطرحها من خلال جمعية إسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فرع الوجه القبلي.

وقد تم التوزيع بكل شفافية وطبقا لقانون جمعيات الإسكان، والذي تم بتوزيع الوحدات بأقدمية العضوية بالجمعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمختلف كليات فرع الجامعة بالوجه القبلي وذلك خلال الحفل المقام بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بأسيوط.

يأتي ذلك حرصاً من مؤسسة الأزهر الشريف وجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي على حل مشكلة إسكان أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقاهرة والأقاليم، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها ومنتسبيها وهو ما يمثل دافعاً دائماً وقوياً للعمل والبذل والعطاء.

وشهد حفل تسليم العقود الدكتور إمام الشافعي عميد كلية البنات الأزهرية بالمنيا ممثلا عن فضيلة نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي والدكتور محمود مبارك نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان بأسيوط والدكتور محترم عبدالله محمد إبراهيم أمين جميعة الإسكان، والدكتور رجب فوزي أمام عضو الجمعية وأعضاء المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، الدكتور وليد صابر، والدكتورة إيمان مخلوف، والدكتورة إيمان مصطفى والدكتور أحمد يوسف، والدكتورة إسلام سمير.

ووجه الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي التهنئة للمنتفعين بالوحدات السكنية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مؤكدا أن نجاح هذا الشروع جاء بفضل جهود قيادات مؤسسة الأزهر جامعاً وجامعة وهو ما يعكس الحرص على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لمنسوبي الجامعة على حد سواء ، داعين كافة المنتفعين إلى الإقامة فى وحداتهم والمساهمة فى إعمار هذا المجتمع الوليد، وكما وجه الشكر لرئيس مجلس إدارة جمعة الإسكان بأسيوط وأعضاء الجمعية وأعضاء المكتب الفني لجهودهم المبذولة في هذا الشأن.