برلماني يطالب الوزراء بإجتماع عاجل لبحث تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مصر

طالب النائب محمد عبد الله زين، الدين عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلس الوزراء لدراسات التداعيات السلبية على مصر بسبب الحرب الروسية ضد اوكرانيا.

وتساءل " زين الدين " فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء، عن خطط وسياسات الحكومة لمواجهة المشكلات التى يمكن أن يتسبب فيها الصراع الروسى الاوكرانى على ملف استيراد مصر للقمح وايضاً على قطاع السياحة خاصة أن السياح الروس والاوكرانيين من أكثر سياح العالم تواجداً داخل مصر.

كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين، عن خطط وسياسات الحكومة للحد من الازمات والمشكلات التى يمكن أن يتعرض لها المصريون داخل روسيا واوكرانيا بصفة عامة والطلاب المصريين الدارسين داخل جامعات اوكرانيا بصفة خاصة.

كما طالب النائب بتشكيل لجنة وزارية تتولى ادارة هذا الملف للحفاظ على المصريين داخل روسيا واكرانيا مع اتخاذ جميع الاجراءات الخاصة بعودة المصريين الراغبين فى العودة الى مصر من مناطق الصراع داخل اوكرانيا.

وأعرب النائب محمد عبد الله زين الدين عن ثقته التامة فى قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تجنيب مصر لجميع التداعيات السلبية لهذا الصراع على مصر.

وأشار إلى أن الواقع والتاريخ أكدا للمصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية حكمة القيادة السياسية المصرية فى الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية ونجاحها بكل كفاءة واقتدار فى مواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.

يأتي هذا فيما قامت السفارة المصرية في أوكرانيا، مع بداية العمليات الروسية في أوكرنيا، باتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الجالية المصرية والطلاب المصريين بسرعة تسجيل بياناتهم على الموقع المخصص لهم، بتسجيل "الاسم ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني .

كما ناشدت السفارة المصرية في أوكرانيا الجالية المصرية بعدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية ومتابعة التعليمات من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع وذلك في ضوء تطور الأزمة وفرض الأحكام العرفية فى أوكرانيا وغلق المجال الجوى وكذلك حركة القطارات.