«وقف جنب ناس كتير».. كيف دعم نجوم الفن الفنان سمير صبري خلال أزمته الصحية؟

يعيش الفنان سمير صبري الآن أزمة صحية شديدة، حيث يواجه الآلام بعد أن كشف عن شفائه من مرض السرطان واحتياجه لعملية في القلب، ما جعل الفنانون يتضامنون معه بدعوات وكلمات مؤثرة، كشفت عن حبهم له، حيث يمتلك «صبري» خبرة فنية كبيرة كما أنه اسم كبير في مجال الإعلام.



وخلال الساعات الماضية، كشفت الفنانة نشوى مصطفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، عن صدور قرار بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة المصرية.

وعلقت قائلة: "شكراً سيادة الرئيس.. سيادة الرئيس أدى تعليمات للدولة ممثلة فى دكتور خالد عبد الغفار القائم باعمال وزير الصحة بأن الدولة تتكفل بعلاج الأستاذ سمير صبرى على نفقة وطنه ودكتور خالد عبد الغفار تواصل فوراً مع استاذ سمير صبرى بعد مكالمته مع أستاذ عمرو اديب — وتحيا مصر".



"نبيلة عبيد"

وقالت النجمة نبيلة عبيد: "كل الدعوات من قلبي وقلوب الناس وكل محبيك أنك تخف وترجع لنا بألف مليون سلامة يا أجدع صديق وأطيب أخ في الدنيا كلها.. إحنا كلنا بنحبك يا سمير دعواتكم الحلوة معايا يا أصدقائي".



"نجلاء فتحي"

حرصت الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، على دعم صديقها الفنان الكبير سمير صبري والاطمئنان عليه، قبل إجرائه عملية جراحية في القلب، حيث قامت بالغناء له، خلال اتصال تليفوني، لدعمه في هذه المحنة.

وكشف الناقد الفني طارق الشناوي، عبر منشور له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نجلاء فتحي غنت مع سمير صبري عبر الهاتف، يتلقى سمير عشرات من التليفونات يوميًا، وأجملها من صديقته نجلاء فتحي».

وأضاف: «وجدت نجلاء أن الرسالة التي تسعد سمير هي أن تغني معه واحدة من أشهر أغانيه حلوة الدنيا سكر، سمير يتابع كل تفاصيل برنامجه الإذاعي، وسوف يوجه رسالة في بدايته للجمهور والأصدقاء الثلاثاء المقبل، برنامج ذكرياتي في محطة الأغاني الرسمية».

"وفاء عامر"

وكتبت النجمة وفاء عامر: "سمير صبري نجم من نوع فريد صديق وأخ لكل الفنانين مفيش مرة كلمته ومردش عليا من يوم ما بدأت مشواري راجل جدي وقف جنب زملاء كثيرين و له بصمات فنية وإنسانية مش محتاج حاجة غير الدعاء له بتمام الشفاء والعافية".

وتابعت: "الراجل ده بيعمل خير وعمل خير كتير أوي ودائم السؤال على كل الناس تعالوا ندعى له يقوم بالسلامة المسلم يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد والمسيحي يقرأ آيات الشفاء كلنا بنحب سمير صبري يلا نبدأ وأنا أولكم".



"هالة صدقي"

طالبت الفنانة هالة صدقي، جمهروها ومتابعيها، بالدعاء للفنان الكبير سمير صبري، بالشفاء العاجل، وذلك قبل إجرائه عملية جراحية في القلب.

ونشرت "صدقي"، صورة للفنان الكبير سمير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "انستجرام"، وعلقت عليها: "أتمنى الدعاء لصديقي وزميلي العزيز جدا سمير صبري بالشفاء، سمير دائمًا مجامل بيحب زملاءه وبيساعد الكل، خاصة النجوم اللي انطفى نجمهم، وبيفضل معاهم يساعدهم لآخر لحظة، جدعنته معاهم لا تحصى وعمره ما اتكلم وقال بيعمل إيه ليهم، إن شاء الله يقوم بالسلامة".



"دينا"

فيما قالت الفنانة دينا: "الأستاذ الفنان القدير سمير وقفت جنب ناس كتير في مرضهم وساعدت ودعمت ناس كتير على مدار السنين. وإحنا دلوقتي كلنا جنبك وبتدعيلك، ربنا يشفيك ويعافيك وتخرج من المستشفى بألف سلامة، شدة وتزول.. رجاء وطلب من كل أصدقائي وحبايبي الدعاء للأستاذ سمير صبري بالشفاء ويعمل العملية ويخرج لنا بألف سلامة".



"محمد العدل"

كتب المنتج محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "ربنا معاك يا سمير، من أجدع من رأيت وطول عمرك بتقف مع الكل وعمرك ما اتأخرت عن حد ربنا يشفيك ويعافيك، على قد ما ساعدت ووقفت جنب ناس كتير".

