السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة شاب مقتولا داخل منزله في المنوفية

جثة
جثة

أعلن مصدر أمني في تصريحات خاصة لموقع "الدستور" تفاصيل العثور على جثمان شاب ثلاثيني داخل شقته بمدينة سرس الليان بمنطقة كوبري الحجاجي، التابعة لمحافظة المنوفية، لافت إلى أن الشاب يدعى " م، ع،ا" 32 عام، عامل مقيم مدينة سرس الليان متزوج ولدية طفل، وعثر عليه أمس على جثمانه داخل شقته وكان  شقيقه الذي اكتشف الواقعة حينما وجده مصابا بعدة طعنات متفرقة توفي على أثرها.

وأوضح المصدر أن شقيق المجني عليه كسر باب الشقة على المتوفى للاطمئنان عليه، لكنه فوجئ بمقتله، ومصاب بجروح قطعية بالرقبة والرأس من الناحية اليمنى والكتف والرسخ الأيسر والكتف الأيسر، وتم انتقال قوة أمنية لشقة المجني عليه وسؤال شقيقه وزوجة المتوفي وعدد من الجيران وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى سرس الليان المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وأكد المصدر الأمني خلال  أن قسم شرطة سرس الليان تلقى بلاغا من شقيق الشاب المتوفى داخل شقته والذي يعمل تاجر بلاستيك، يفيد بالعثور على شقيقه متوفيا داخل صالة الشقة، ومصاب بأكثر من طعنة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث لبدء التحقيقات في الواقعة، لتحقيق وبيان سبب الحادثة والكشف عن غموض القاتل والمتسبب.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩، كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩ كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩. 

محافظة المنوفية المركزى شقة تحقيق شرطة كوبر الدستور الحجاج

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