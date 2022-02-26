السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم 26600 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم السبت، تبلغ 22 ألفًا 400 ميجاوات.

وأشار المرصد، في نشرته اليوم، إلى أنه لم يتم أمس الجمعة، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتابع أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم، السبت،  يبلغ نحو 26 ألفا و600 ميجاوات، مقابل 24 ألفًا و700 ميجاوات الحمل الأقصى، مساء أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ نحو 17 ألفًا و400 ميجاوات.

ونوه إلى أن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

الكهرباء
الكهرباء
الكهرباء مرصد أقصي حمل مسائي ميجاوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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