الأردن: استمرار العمل والتنسيق لمساعدة المواطنين الأردنيين في أوكرانيا

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني السفير هيثم أبو الفول استمرار الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لمتابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا.

وقال أبو الفول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم/ السبت/ - "إن موظفي السفارات الأردنية الذين تم إيفادهم إلى المعابر الحدودية لأوكرانيا مع كل من هنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، يعملون على مدار الساعة لتقديم المساعدة واستقبال المواطنين الأردنيين الذين يصلون إلى هذه الدول".

وأشار إلى أن عدد المواطنين الأردنيين الواصلين إلى هذه الدول مع عائلاتهم بلغ نحو 50 شخصا حتى صباح اليوم، مبينا أن السفارات المعتمدة لدى هذه الدول مستمرة في تقديم الاسناد والمساعدة للأردنيين.

وأوضح أن خلية الأزمة في الوزارة تواصل متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين في أوكرانيا، ولاسيما وأن هناك عددا من المدن تشهد أعمالا عسكرية، وتوجد خطورة حتى اللحظة في توجه المواطنين الأردنيين هناك إلى الحدود الغربية، لاسيما المتواجدين في المناطق الشرقية من أوكرانيا، مضيفا أن الوزارة مستمرة بالمتابعة والتنسيق لتأمين خروجهم بطريقة آمنة.

فيما أكد الأردن، أنه يتابع بقلق تطورات الأوضاع في أوكرانيا وارتفاع حدة التوتر هناك، مشددا على أهمية استمرار المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية في بذل أقصى الجهود لضبط النفس وخفض حدة التصعيد، وتسوية النزاع بالطرق السلمية، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار والمفاوضات في هذه الفترة الحرجة.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، عن مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، قوله خلال مشاركته بأعمال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا" التي عقدت في وقت متأخر من مساء يوم أمس، إن الأردن يؤكد على أهمية لعب منظمة الأمم المتحدة والأطراف ذات العلاقة دورا إيجابيا وفعالا للوصول إلى ذلك الهدف.

وشدد السفير الحمود في كلمته، على مواقف الأردن الثابتة إزاء ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار.