السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر وتحرير 274 محضرا بالمنوفية

ارشيفية
ارشيفية

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالمحافظة شن حملاتها الموسعة لإحكام السيطرة والمراقبة على الأسواق والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية.

كما تم شن حملات تموينية على مدار يومين بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 274 محضرا تموينيا، تنوع ما بين 112 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و162 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأعلى من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية تحرير 6  محاضر جنح شبين الكوم، منها محضر ضد المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة بناحية حي شرق  لحيازته لحوم مجمدة مجهولة المصدر وضبط 1 طن من تلك اللحوم، كما تم تحرير محضر لصاحب مصنع حلوى بناحية بندر شبين الكوم لإدارته النشاط بدون ترخيص واستخدامه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وضبط 2 طن دقيق فاخر مجهول المصدر، وكذا تحرير محضر ضد المدير المسئول عن سوبر ماركت بناحية بندر شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وضبط 2 طن مكرونة و أرز مجهولة المصدر.

فيما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته 2 طن مكرونة مجهولة المصدر، هذا وقد تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة بناحية ميت خلف لحيازته 400 باكو شاي زنة 250 جراما دون مستندات، وآخر ضد صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته 1600 كيس إندومي دون مستندات.

منتهية الصلاحية التجارة الداخلية بدون ترخيص المخابز المنوفية أمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

وزير التعليم العالي: تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح مؤتمر المناخ «COP27»

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك السبت 26-2-2022

إلزام ابنة الفنان رشوان توفيق برد مبلغ 893 ألف جنيه

إحالة 10 مسؤولين بالسكة الحديد للمحاكمة

مستشار رئاسى أوكرانى: الوضع فى كييف تحت السيطرة

الرئيس الأوكراني: لن نلقي السلاح وسندافع عن أرضنا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

بعد إدانة تل أبيب لهجماتها.. «الخارجية» الروسية تستدعى السفير الإسرائيلى

أوكرانيا تطلب وساطة إسرائيل لوقف الحرب مع روسيا

مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال