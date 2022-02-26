ضبط 7 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر وتحرير 274 محضرا بالمنوفية

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالمحافظة شن حملاتها الموسعة لإحكام السيطرة والمراقبة على الأسواق والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية.

كما تم شن حملات تموينية على مدار يومين بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 274 محضرا تموينيا، تنوع ما بين 112 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و162 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأعلى من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية تحرير 6 محاضر جنح شبين الكوم، منها محضر ضد المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة بناحية حي شرق لحيازته لحوم مجمدة مجهولة المصدر وضبط 1 طن من تلك اللحوم، كما تم تحرير محضر لصاحب مصنع حلوى بناحية بندر شبين الكوم لإدارته النشاط بدون ترخيص واستخدامه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وضبط 2 طن دقيق فاخر مجهول المصدر، وكذا تحرير محضر ضد المدير المسئول عن سوبر ماركت بناحية بندر شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وضبط 2 طن مكرونة و أرز مجهولة المصدر.

فيما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته 2 طن مكرونة مجهولة المصدر، هذا وقد تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة بناحية ميت خلف لحيازته 400 باكو شاي زنة 250 جراما دون مستندات، وآخر ضد صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته 1600 كيس إندومي دون مستندات.